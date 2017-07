Danilo è della Juventus per 20 milioni. Ma è allarme Alex Sandro

Danilo è della Juventus per 20 milioni

La Juventus passa da Dani Alves a Danilo Dopo l'addio del terzini ex blaugrana (che dovrebbe passare al Mancester City di Guardiola.... se la Fifa non bloccherà il mercato Citizen). l i bianconeri avrebbero chiuso l'acquisto del terzino brasiliano del Real Madrid. Il diario madrileno "As". considera conclusa la trattativa.



JUVENTUS, DANILO E ALEX SANDRO COME AI TEMPI DEL PORTO. MA SULL'ESTERNO SINISTRO...



Il club italiano, scrive il giornale spagnolo nell'edizione online, ha raggiunto l'accordo sulla base di 20 milioni di euro, 11,5 in meno di quanto il Real lo pago' due anni fa dal Porto. Danilo, 25 anni, ricostituirebbe con Alex Sandro la coppia d'oro del Porto. Ammesso che quest'ultimo e la Juventus non ricevano una proposta indecente e difficile da rifiutare proveniente dalla Premier League (Chelsea) o Ligue 1. Non a caso si parla di un Psg pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro.