Diabete, cura naturale: erba aromatica abbassa la glicemia. NEWS DIABETE

Diabete, cura naturale: erba aromatica che abbassa la glicemia. DIABETE NEWS

Il maggiore problema di chi soffre di diabete è quello di tenere sotto controllo la glicemia, ovverto a quantità di zuccheri presenti nel sangue. Secondo le stime dell'Oms il numero di malati è destinato a raddoppiare entro il 2025 e quindi il problema in futuro diventerà comune a sempre più persone. Esistono diversi metodi per controllare questo fattore e il primo è quello di seguire una dieta molto specifica. Oggi si è scoperto che all'interno di un regime alimentare ad hoc per il diabete può essere utile l'aggiunta di erbe aromatiche come la salvia.

La salvia appartiene alla famiglia delle Lamiaceae e viene utilizzata da secoli in cucina per insaporire un gran numero di ricette. Diversi studi internazionali confermano però che è l'alimento ideale per chi soffre di diabete in quanto è in grado di inibire la gluconeogenesi da parte del fegato, provocando un effetto positivo sulla resisternza insulinica. Un estratto di questa erba aromatica migliora la salute dei diabetici quasi quanto i più comuni farmaci contro questa patologia e ha il potere di ridurre i processi infiammatori. Per questo la salvia è ideale nel contrastare il diabete di tipo 2.

La salvia è utilizzata anche come rimedio fitoterapico per le sue proprietà antibatteriche, antiossidanti e antifiammatorie. Le giuste dosi di tale erba aromatica aiutano a combattere lo stress, migliorano la memoria e alleviano i dolori mestruali. Detto questo, la salvia non è la panacea di tutti i mali e quindi prima di sospendere qualsiasi terapia è opportuno richiedere il parere di un medico.