Diabete di tipo 2 e massa muscolare: la forza che riduce il rischio diabete

Diabete di tipo 2 e forza muscolare: lo studio che indaga sulla quantità di attività fisica necessaria ad allontanare il rischio diabete

DIABETE E MASSA MUSCOLARE: LA QUANTITA' GIUSTA DI FORZA MUSCOLARE CHE RIDUCE IL RISCHIO DIABETE

Un nuovo studio, pubblicato nella rivista Mayo Clinic Proceedings, lega la forza muscolare ad un minor rischio di diabete di tipo 2, anche se non è necessario esagerare con il sollevamento dei pesi per coglierne i benefici. Moderate quantità di forza muscolare, infatti, sono state associate ad un rischio ridotto del 32% di sviluppare il diabete di tipo 2.



DIABETE DI TIPO 2, STUDIO: FATTORI CHE INFLUENZANO LA RELAZIONE TRA FORZA E DIABETE

"Secondo lo studio, svolgere attività fisica aerobica, più attività fisica in generale e mantenere indici di massa corporea più bassi sono fattori che influenzano la relazione tra forza e diabete " – ha dichiarato l’autore dello studio Angelique Brellenthin, nonchè ricercatore nel College of Human Sciences della Iowa State University. "Questo è anche il primo studio per studiare la relazione tra forza muscolare e rischio di sviluppare il diabete " - ha rivelato il ricercatore Brellenthin.

DIABETE NEL MONDO: I NUMERI DELLA MALATTIA E DIFFUSIONE DEI DIABETICI

I numeri del diabete nel mondo sono allarmanti. A livello globale, la prevalenza del diabete continua ad aumentare. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Il numero di persone che hanno il diabete è passato da 108 milioni nel 1980 a 422 milioni nel 2014.

Il nuovo studio ha coinvolto 4.681 persone di età superiore ai 20 anni che non avevano avuto il diabete di tipo 2 all'inizio della ricerca. Tra il 1981 e il 2006, gli adulti sono stati sottoposti a test di forza muscolare e test di esercizio del tapis roulant come parte degli esami medici presso la Cooper Clinic di Dallas. I test di resistenza hanno valutato la resistenza nella parte superiore e inferiore del corpo utilizzando macchine a resistenza, mentre i test di esercizio su tapis roulant hanno valutato l'idoneità cardiorespiratoria. Durante lo stesso periodo, i ricercatori hanno esaminato attentamente se qualcuno degli adulti ha sviluppato il diabete di tipo 2.

MALATTIA DEL DIABETE: FATTORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO DIABETE DI TIPO 2. I RISULTATI DELLO STUDIO

Dai risultati dei test è emerso che 229 adulti hanno sviluppato la malattia del diabete.

I risultati dello studio indicano quanto sia importante la forza muscolare e l'idoneità cardiorespiratoria per avere un rischio di diabete più basso, ha detto il dott. Monique Tello, medico presso il Massachusetts General Hospital e presso la Harvard Medical School.

"Le persone che sono state inserite nel gruppo di forza “medio” tendevano ad avere anche una buona forma cardiorespiratoria", ha rivelato il dottore Tello a proposito dello studio. "Sappiamo da studi precedenti che combinare esercizio aerobico e allenamento di resistenza migliora in particolare gli zuccheri presenti nel sangue nelle persone che hanno il diabete e può anche prevenire lo sviluppo del diabete".

Nel complesso, "dallo studio è chiaro come non sia necessario essere super forti per ridurre il rischio di diabete", ha detto Brellenthin.

DIABETE E MOVIMENTO: ALLENAMENTO E ATTIVITà FISICA PER UN MINORE RISCHIO DI DIABETE

Di quanto allenamento o forza muscolare ha bisogno il tuo corpo? Gli adulti dovrebbero svolgere attività di rafforzamento muscolare due giorni alla settimana per rimanere in buona salute, secondo il Comitato consultivo per le linee guida sull'attività fisica del dell'USHHS.

Le stesse linee guida raccomandano, inoltre, almeno 150 minuti di attività aerobica ogni settimana.

"Abbiamo molte prove per sostenere che essere in buona forma fisica - avere una buona forza muscolare e una buona forma cardiorespiratoria - è significativamente associato a un minor rischio di diabete", ha detto Tello. "Avere entrambe queste cose sono preziose per la tua salute" – conclude il dottore Tello.