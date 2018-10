Diabete diagnosticato con 10 anni di anticipo. STUDIO SUL DIABETE CHE CAMBIERA' TUTTO

I segnali del diabete di tipo 2 saranno identificati dieci anni prima della diagnosi vera e propria. Lo rivela uno studio giapponese, presentato al meeting annuale dell'Associazione europea per lo studio del diabete.

I ricercatori giaponesi sullo studio legato al diabete sono riusciti a trovare il modo di 'leggere' i segnali molti anni prima che la patologia si manifesti. Lo studio ha preso in esame un campione di 27mila soggetti adulti senza il diabete di età media di 49 anni, monitorati dal 2005 al 2016. Test a digiuno della glicemia per i volontari per rilevare la quantità di glucosio nel sangue, e l'emoglobina glicosilata. La ricerca ha messo in conto poi l'indice di massa corporea e della insulino-resistenza, che può essere presente anche in soggetti che non abbiano il diabete.

Mille partecipanti allo studio hanno ricevuto una diagnosi di diabete di tipo 2, 4800 hanno sviluppato una condizione di pre-diabete. Precisiamo: la condezione pre-diabete non per forza arriva poi al diabete vero e proprio. E un indicatore che permette di alvorare, correggere fattori presenti lla condizione, quali un livello di glucosio più elevato nel sangue e l'insulino-resistenza, così da evitare di convergere al diabete. Nei partecipanti che alla fine dello studio hanno sviluppato il diabete, i valori della glicemia sono risultati più elevati. Condizione che si è verificata già 10 anni prima dell'effettiva diagnosi della malattia. Tenendo conto di questi dati la conclusione è che nelle persone che sviluppano il diabete i valori della glicemia tendono ad aumentare nel tempo.

E’ necessario, dunque, indagare i marcatori metabolici per predire l’insorgenza del diabete già molti anni prima poiché la maggior parte delle persone con il diabete di tipo 2 attraversa lo stadio di pre-diabete. Ma non è tutto. Secondo i ricercatori, infatti, "potrebbe essere necessario intervenire molto prima della fase di pre-diabete per prevenire la progressione verso il diabete vero e proprio".