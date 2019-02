Diabete, ecco come abbassare i valori della glicemia. DIABETE-GLICEMIA NEWS

Diabete, ecco come abbassare i valori della glicemia. DIABETE, LA RICERCA

Diabete e glicemia alta: ecco il nutraceuticooriginato dalle alghe. Secondo una ricerca delle Università di Bologna e di Pavia, è un elemento in grado di ridurre i valori della della glicemia.

Lo studio sul diabete e in particolare sul nutraceuticooriginato dalle alghe che sarebbe capace di abbassare la glicemia è stato condotto su 65 partecipanti e pubblicato di recente pubblicato sulla rivista Phytotherapy Research.

"Abbiamo analizzato persone non ancora colpite da diabete che presentavano però livelli alti di glicemia compresi tra i 100 e 125 mg/dl - afferma Giuseppe Derosa, Responsabile del Centro Universitario di Diabetologia, Malattie Metaboliche e Dislipidemie dell'Università di Pavia, presso il Policlinico San Matteo e primo autore dello studio -. Spesso e volentieri in questa condizione il medico di medicina generale si limita a consigliare all'assistito un semplice cambio della dieta e un po' di attività fisica. Sono due ottimi consigli ma, per evitare un peggioramento dello stato di salute, non sempre basta un semplice intervento sullo stile di vita. In aggiunta, si può usare il nutraceutico derivato dalle alghe marine".

Lo studio su diabete e glicemia abbassata dal nutraceuticooriginato dalle alghe ha analizzato un gruppo di persone che l'ha assunto per tre volte al giorno (prima dei pasti). A tre e sei mesi di distanza sono stati svolti controlli emato-chimici che hanno attestato come il livello di glicemia tornava al di sotto della soglia limite dei 100 mg/dl.

II diabete vede 3 milioni e 200mila di italiani che devono affrontare questo problema. Negli ultimi 30 anni il loro numero è raddoppiato. La ladisglicemia (o pre-diabete) è una condizione che preoccupa molto i medici e spesso viene sottovalutata. Su di essa è fondamentale riuscire ad intervenire il prima possibile. "Il diabete è un grave problema di salute pubblica - aggiunge Derosa -. Oltre ad essere potenzialmente letale presenta costi sociali importanti e in crescita in quasi tutti i Paesi occidentali. Solo in Italia ogni anno determina oltre 50mila ricoveri ospedalieri a cui vanno aggiunte le spese, per il servizio sanitario nazionale, legate alle terapie e l'assistenza dei pazienti cronici. Se riusciamo ad intervenire efficacemente e il prima possibile sul pre-diabete possiamo contenere il proliferare di nuovi casi e ridurre anche le spese per l'intera collettività. Le risorse risparmiate potrebbero essere così reinvestite per altre sperimentazioni di nuovi farmaci".