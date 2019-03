Diabete, ecco quale frutta mangiare per abbassare la glicemia

Diabete, gli agrumi tra tutti i frutti sono i più indicati per abbassare la glicemia e arrichire la dieta di chi soffre di diabete - Salute e benessere

Chiunque soffre di diabete sa benissimo che deve prestare particolare attenzione alla propria alimentazione per tenere sotto controllo il livello di glicemia. Un eccesso di zucchero nel sangue può provocare seri danni all'organismo di chi è affetto da questa patologia, che deve quindi necessariamente rinunciare a quegli alimenti che contengono tale sostanza. Una delle leggende che circolano sul diabete vuole che la frutta sia da evitare per il suo contenuto zuccherino ma non è proprio così.

Diabete, la frutta fa bene ma senza esagerare - Salute e benessere

La frutta se viene consumata nelle dosi corrette in realtà consente di regolarrizare i valori della glicemia e ha anche effetti benefici nella lotta allobesità, ipertensione e sindrome metabolica. Come spesso succede quando si parla di salute e benesse, il problema risiede nelle quantità. Inoltre, esiste una particolare tipologia di frutta particolarmente efficace nell'abbassare la glicemia, ovvero gli agrumi.

Diabete, gli agrumi sono i frutti ideali per abbassare la glicemia - Salute e benessere

Gli agrumi sono così funzionali alla dieta di chi soffre di diabete in quanto contengono vitamine, flavonoidi, fibre e antiossidanti tra cui l'esperetina, che inibisce alcuni zuccheri contrastando così la crescita della glicemia. I frutti più adatti quindi sono arance, limoni, mandarini, cedri, pompelmi, pomeli, mandaranci, bergamotti o comunque uno qualsiasi che appartiene alla famiglia del Citrus.

Diabete e agrumi: alcune accortezze per amplificarne gli effetti benefici - Salute e benessere

Per chi soffre di diabete ci sono comunque degli aspetti importanti da tenere in considerazione se si vuole che gli agrumi possano esprimere tutto il proprio potenziale benefico. E' infatti fondamentale consumarli freschi, possibilmente appena sbucciati. Inserirli in una macedonia è invece sconsigliato in quanto solitamente per questa pietanza si tende ad aggiungere zuccheri artificiali estremamente dannosi.

Diabete, frutta e carboidrati non vanno d'accordo - Salute e benessere

Inoltre, è opportuno evitare di assumere agrumi e frutta in generale quando si sta consumando un pasto ricco di carboidrati perché porterebbero ad un eccesso di glicemia. Per i diabetici sarebbe quindi meglio associarli alle verdure.