Diabete tipo 2 parte 20 anni prima della diagnosi. DIABETE TIPO 2, SINTOMI

Diabete tipo 2 inizia 20 anni prima della diagnosi. DIABETE TIPO 2, I SINTOMI

DIABETE iniziale, nuovi sviluppi: la maggior parte delle persone con il tipo 2 attraversa lo stadio di pre-diabete

Diabete tipo 2 inizia 20 anni prima della diagnosi. DIABETE TIPO 2, I SINTOMI - Pre-diabete, inizia 20 anni prima della diagnosi ufficiale

I primi segnali del diabete di tipo 2 possono essere identificati più di 20 anni prima della diagnosi. Lo rivela una ricerca giapponese presentata al congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete a Berlino che ha esaminato 27 mila adulti non diabetici di età media intorno ai 49 anni negli anni tra il 2005 e il 2016.

Diabete tipo 2. I primi sintomi: come evitare l’insorgenza del diabete di tipo 2

Gli scienziati hanno verificato che l'aumento della glicemia a digiuno, l'incremento dell'indice di massa corporea e una sensibilità insulinica ridotta erano rilevabili come pre-diabete fino a 10 anni prima da una diagnosi della malattia. Precedenti ricerche hanno suggerito che molti fattori di rischio collegati alla patologia, come obesità ed elevata glicemia a digiuno, possono presentarsi molti anni prima. Si tratta del primo studio effettuato 20anni prima della diagnosi e, quindi, del momento in cui le persone sviluppano il diabete.

Diabete inizio: necessari controlli prima della fase di pre diabete

E’ necessario, dunque, indagare i marcatori metabolici per predire l’insorgenza del diabete già molti anni prima poiché la maggior parte delle persone con il diabete di tipo 2 attraversa lo stadio di pre-diabete. Ma non è tutto. Secondo i ricercatori, infatti, "potrebbe essere necessario intervenire molto prima della fase di pre-diabete per prevenire la progressione verso il diabete vero e proprio".