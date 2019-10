Dieta antinfiammatoria: dimagrire veloce e allontana le malattie. DIETA NEWS

Dieta antinfiammatoria: dimagrire veloce e allontanare malattie. DIETA NEWS

Dieta antinfiammatoria come quella realizzata da Maria Borelius permette di combattere le infiammazioni che portano alle malattie e perdere peso velocemente

Dieta antinfiammatoria: l'attenzione all'alimentazione può aiutare non solo a perdere peso velocemente ma anche a combattere le infammazioni che aiutano l'insorgere di patologie più gravi - Salute e benessere

Le piccole infiammazioni possono essere una prima avvisaglia di problemi di salute anche piuttosto seri. Sottovalutare questo tipo di disturbi può aumentare seriamente il rischio di incorrere in patologie come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, se si parla di infiammazioni all'intestino. Una dieta antinfiammatoria è la soluzione ideale non solo per dimagrire velocemente ma anche per allontanare malattie particolarmente fasidiose e difficili da eliminare.

Dieta antinfiammatoria di Maria Borelius: combattere le infiammazioni a tavola - Salute e benessere

La dieta antinfiammatoria di Maria Borelius, celebre giornalista scientifica che si occupa di nutrizione, è strutturata proprio per combattere le infiammazioni sistemi di bassa intensità e ridurre così il rischio di incorrere in patologie più gravi. L'alimentazione è un aspetto fondamentale per la prevenzione degli stati infiammatori che possono riguardare tutto l'organismo.

Dieta antinfiammatoria cosa mangiare: gli alimenti che aiutano a proteggere l'organismo - Salute e benessere

Gli omega 3 sono un elemento centrale di ogni dieta antinfiammatoria. Questi si trovano nel pesce, soprattutto nel salmone e sardine, na anche nella frutta secca e i semi di chia, che si possono gustare in insalata o insieme allo yogurt a colazione. Ogni dieta antinfiammatoria che si rispetti contiene molta verdura ed in particolare è consigliato il consumo di broccoli, spinaci e rucola. Anche le spezie come zenzero, prezzemolo e rosmarino hanno capacità antifiammatorie così come lo yogurt greco, fonte primaria di proteine utili che aiutano a regolare il microbiota intestinale.

Dieta antinfiammatoria cosa mangiare: gli alimenti da evitare e controindicazioni - Salute e benessere

La dieta antinfiammatoria di Maria Borelius non prevede invece alimenti ricchi zucchero e predilige un approccio senza glutine. L'alimentazione comunque non basta da sola per combattere le infiammazioni. Chi vuole proteggere il proprio corpo dovrebbe praticare almento un'attività sportiva minima e ridurre lo stress tramite, ad esempio, esercizi di respirazione.

La dieta antinfiammatoria di Maria Borelius è un regime alimentare ipocalorico e per questo non è adatta a tutti e non può essere portata avanti per troppo tempo. Prima di iniziare qualsiasi dieta fai da te si consiglia quindi di chiedere preventivamente il parere di un medico, nutrizionista o dietologo per evitare di incorrere in problemi di salute.