Dieta chetogenetica fa male, è pericolosa. DIETA CHETOGENICA, I RISCHI

Dieta chetogenetica fa male, è pericolosa.

Nel mondo delle diete dimagranti, i piani alimentari a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto proteico spesso attirano l'attenzione. Le diete Paleo, South Beach e Atkins rientrano tutte in questa categoria. A volte sono indicate come diete chetogeniche o "keto". Ma una vera dieta chetogenica è diversa. A differenza di altre diete a basso contenuto di carboidrati, che si concentrano sulle proteine, un piano di keto si concentra sul grasso, che fornisce fino al 90% delle calorie giornaliere. E non è il tipo di dieta da provare come esperimento.

Dieta chetogenetica fa male? Parla Kathy McManus, direttrice del Dipartimento di Nutrizione presso Harvard

"La dieta chetogenica è utilizzata principalmente per ridurre la frequenza delle crisi epilettiche nei bambini, anche se è stata provata per la perdita di peso, solo i risultati a breve termine sono stati studiati ei risultati sono stati confusi. Noi non sappiamo se la dieta chetogenica funzioni a lungo termine, né se è sicura", avverte la dietologa Kathy McManus, direttrice del Dipartimento di Nutrizione presso Harvard affiliato al Brigham and Women's Hospital, attraverso un articolo pubblicato sul Harvard Health Publishing.

Dieta chetogenetica fa male? - DIETA CHETOGENICA: COME FUNZIONA

La dieta chetogenica mira a forzare il tuo corpo a utilizzare un diverso tipo di carburante. Invece di fare affidamento sullo zucchero (glucosio) derivante dai carboidrati (come cereali, legumi, verdure e frutta), la dieta chetogenica si basa sui corpi chetonici, un tipo di combustibile che il fegato produce dal grasso immagazzinato.

Bruciare il grasso sembra un modo ideale per perdere chili. Ma stimolare il fegato a creare corpi chetonici è complicato: richiede di privarsi di carboidrati, meno di 20-50 grammi di carboidrati al giorno (tieni presente che una banana di medie dimensioni ha circa 27 grammi di carboidrati). In genere occorrono alcuni giorni per raggiungere uno stato di chetosi. Mangiare troppe proteine può interferire con la chetosi.

DIETA CHETOGENICA: COSA MANGIARE

Poiché la dieta chetogenica ha un fabbisogno di grasso così elevato, i seguaci devono mangiare grassi ad ogni pasto. In una dieta quotidiana da 2.000 calorie, questo potrebbe concretizzarsi in 165 grammi di grassi, 40 grammi di carboidrati e 75 grammi di proteine. Tuttavia, l'esatto rapporto dipende dalle particolari esigenze di ognuno.

Alcuni grassi sani insaturi sono ammessi sulla dieta keto come noci (mandorle, noci), semi, avocado, tofu e olio d'oliva. Ma i grassi saturi di oli (palma, cocco), lardo, burro e burro di cacao sono incoraggiati in quantità elevate.

Le proteine fanno parte della dieta chetogenica, ma in genere non distinguono tra alimenti a proteine magre e fonti proteiche ad alto contenuto di grassi saturi come carne di manzo, maiale e pancetta.

Tutti i frutti sono ricchi di carboidrati, ma si possono mangiare alcuni frutti (di solito bacche) in piccole porzioni. Gli ortaggi (anche ricchi di carboidrati) sono limitati a verdure a foglia verde (come cavoli, bietole, spinaci), cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, asparagi, peperoni, cipolle, aglio, funghi, cetrioli, sedano e zucchine. Una tazza di broccoli tritati ha circa sei carboidrati.

DIETA CHETOGENICA: I RISCHI

Una dieta chetogenica ha numerosi rischi. In cima alla lista: è ricca di grassi saturi. McManus consiglia di mantenere i grassi saturi a non più del 7% delle calorie giornaliere a causa del legame con le malattie cardiache. E infatti, la dieta chetogenica è associata ad un aumento del colesterolo LDL "cattivo", che è anche legato alle malattie cardiache.

Altri rischi potenziali della dieta chetogenica includono:

Rischi dieta chetogenica - Carenza di sostanze nutritive:

"Se non stai mangiando una grande varietà di verdure, frutta e cereali, potresti essere a rischio di carenza di micronutrienti, tra cui selenio, magnesio, fosforo e vitamine B e C", dice McManus.

Rischi dieta chetogenica - Problemi al fegato:

Con così tanto grasso da metabolizzare, la dieta potrebbe peggiorare le condizioni del fegato preesistenti.

Rischi dieta chetogenica - Problemi ai reni:

I reni aiutano a metabolizzare le proteine e McManus dice che la dieta cheto può sovraccaricarli. (L'attuale dose raccomandata per le proteine è in media 46 grammi al giorno per le donne e 56 grammi per gli uomini).

Rischi dieta chetogenica - Stipsi:

La dieta keto è povera di alimenti fibrosi come cereali e legumi.

Rischi dieta chetogenica - Pensiero sfocato e sbalzi d'umore:

"Il cervello ha bisogno di zuccheri da carboidrati sani per funzionare, le diete povere di carboidrati possono causare confusione e irritabilità", afferma McManus.

Questi rischi si sommano e impongono un consulto medico prima di provare una dieta chetogenica.

Le altre diete “chetogeniche”

Le diete a basso contenuto di carboidrati (come Atkins o Paleo) modificano una vera dieta keto. Ma si incorre negli stessi rischi se si esagera con grassi e proteine e si elimina i carboidrati.