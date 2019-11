Dieta cuore menù: consigli dei cardiologi per evitare infarto e ictus. DIETA MENU' NEWS

Dieta per mantenere il cuore sano? Secondo i cardiologi è ricca di pasta, peperoncino, cioccolato fondente e caffè. Ecco il menù e i consigli.

Dieta per il cuore: una sana alimentazione funziona quanto un farmaco nella prevenzione di ictus e infarto - Salute e benessere

Il cuore è un organo importantissimo ma anche molto delicato. Uno stile di vita sregolato e la poca attenzione al proprio regime alimentare possono metterlo a rischio e aumentare la possibilità di incorrere in malattie cardiache, infarto e ictus. Dal congresso Platform of laboratories for advanced in cardiac experience (Place) di Roma, a cui hanno partecipato oltre 4mila cardiologi, arriva la dieta per il cuore. "Gli alimenti, se scelti con cura e cucinati nella maniera giusta, sono i veri farmaci del futuro, soprattutto per il cuore", ha spiegato Leonardo Calò, Direttore Uoc di Cardiologia del Policlinico Casilino e Presidente del Congresso Place.

Dieta cuore menù: cosa mangiare per aver un cuore sano - Salute e benessere

Il caffè non è da eliminare a priori se si rimane sotto le tre tazzine al giorno così come la cioccolata. Questa però deve essere fondente (80-85%) e non bisogna superare i 30-40 g al giorno. Il cioccolato ha eccellenti doti antiossidanti che proteggono il cuore. La dieta per il cuore comprende anche pane e paste (preferibilmente integrali), farro e orzo. Hanno un effetto positivo sul cuore anche spezie come: origano, cipolla rossa, curry, pepe, prezzemolo, zenzero, capperi e basilico.

Nella dieta per il cuore non mancano poi il vino rosso, da consumare con moderazione, e frutti rossi e violi come il pomodoro, che sarebbe meglio consumare cotto. Quest'ultimo infatti emana una sostanza dall'effetto antitumorale.

Dieta per il cuore: cosa evitare per il ridurre il rischio di infarto e ictus - Salute e benessere

Nella dieta cuore menù non c'è invece spazio per le proteine animali, che non devono superare gli 0.8 g per Kg di peso, l'eccesso di sale e le alternative al pane come cracker e grissini che provocano un aumento dell'insulina e della sensazione di fame. Lo zucchero, raffinato o meno, è invece tra i peggiori neminici di un cuore sano.