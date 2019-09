Dieta del finocchio? Dieta lampo: meno 4 kg in una settimana. Menù e news

DIETA DEL FINOCCHIO: dieta depurativa, dimagrante e fresca: la dieta del finocchio. Fa perdere 4 chili in una settimana. RICETTE

Dieta del finocchio: dieta dimagrante e depurativa

La dieta del finocchio si basa sull’assunzione di circa 300 grammi di finocchi al giorno. Consente di perdere circa 4 chili in una settimana e depura l’organismo.

Dieta: il finocchio è ricco di fibre e mitamine, privo di colesterolo, apporta poche calorie ed è un antiallergico naturale

Il finocchio ha numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. È ricco di fibre, vitamine (A e B) e minerali, fra i quali potassio. Grazie alla presenza dei flavonoidi è antiossidante. Il finocchio è inoltre molto utile per contrastare i sintomi premestruali. Apporta poche calorie, circa 9 per ogni 100 grammi di prodotto ed è privo di colesterolo. Rappresenta dunque un alimento molto utile per spezzare la fame senza ingrassare. Il finocchio, oltre a far dimagrire, aiuta a depurare l’organismo grazie al contenuto di acqua che lo caratterizza.

Uno studio condotto nel 2014 presso il Dipartimento di Biochimica del National Institute for Research in Reproductive Health di Mumbai in India, ha rilevato un’ulteriore caratteristica dell’ortaggio. Il finocchio è un eccellente anti allergico naturale.

Dieta del finocchio, come funziona: bisogna consumarne 300 grammi al giorno

La dieta del finocchio si basa su una regola semplicissima: bisogna consumarne 300 grammi al giorno. È possibile mangiare l’ortaggio sia crudo sia cotto, in base alle preferenze. La dieta non va prolungata per troppo tempo.

Dieta del finocchio: ricette gustose

Con i finocchi è possibile preparare tante ricette gustose da portare a tavola, variando così ogni giorno il menu. Chi li preferisce crudi può mangiarli a pezzettini oppure prepararli in insalata. Una variante molto particolare e fresca è l’insalata di finocchi e arance.

All'interno della dieta hanno un'eccellente efficacia detox i centrifugati. Un centrifugato di finocchi e mele verde è un'ottima idea per uno spuntino sano. Anche i finocchi crudi rappresentano anche uno snack sano per spezzare la fame a metà mattina o metà pomeriggio.

Chi desidera cucinarli, può preparali in padella oppure al forno gratinati.

Dieta del finocchio: è possibile utilizzare i semi per preparare tisane digestive, detox e antinfiammatorie

Del finocchio si possono consumare anche i semi. Questi consentono di preparare tisane dalle proprietà detox, antinfiammatorie e digestive.

Il finocchio potrebbe provocare fenomeni di orticaria a livello orale. Prima di inziare la dieta è dunque utile consultare il proprio medico di fiducia.