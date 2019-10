Dieta della zucca: perdere peso velocemente e depurare il corpo. DIETA NEWS

Dieta della zucca non solo permettere di dimagrire velocemente ma anche di depurare l'organismo e allontanare il rischio di tumore: ecco cosa mangiare

Dieta della zucca: questo frutto aiuta a dimagrire velocemente, depurare l'organismo e ad avere una pelle perfetta - Salute e benessere

La zucca è il frutto simbolo dell'autunno e della festa di Halloween diventata popolare anche in Italia. Questo alimento si presta a ricette sia dolci sia salate e grazie alle sue particolari caratteristiche organolettiche può diventare un importante sostegno per la salute dell'organismo. La zucca è ricca di sali minerali e vitamine ma allo stesso tempo è anche povera di calorie, fattore fondamentale per chi vuole perdere peso velocemente. La dieta della zucca è quindi ideale per dimagrire velocemente ma senza rinunciare al gusto.

Dieta della zucca: mangiare regolarmente questo frutto allontana i tumori - Salute e benessere

La zucca in quanto frutto arancione ha un forte potere antiossidante. L'alfa carotene, beta carotene e beta criptoxantina aiutano a combattere i radicali liberi e le infiammazioni che ne conseguono. Ciò significa che attraverso la dieta della zucca e l'assunzione regolare di questo frutto è possibile ridurre il rischio di varie tipologie di tumore. La conferma arriva dagli studi effettuati dall’ American Institue for Cancer Research.

Dieta della zucca: depura l'organismo e combatte anche l'influenza stagionale - Salute e benessere

La zucca è povera di calorie (245 g contengono ameno di 50 calorie) ma allo stesso tempo contiene molta acqua. L'alta concentrazione di fibre riduce poi il senso di fame. Ciò significa che la dieta della zucca aiuta non solo a dimagrire velocemente e perdere 5 Kg in un brevissimo lasso di tempo ma anche di depurare l'organismo, in particolare durante il cambio di stagione quando ce n'è più bisogno. La zucca poi grazie alla presenza di beta carotene, che il nostro corpo trasforma in vitamina A, rafforza il sistema immunitario e migliora la gestione delle infezioni, compresa la tanto fastidiosa influenza di stagione che quest'anno sembrerebbe particolarmente virulenta. La zucca poi contiene vitamina C ed E, ferro e acido folico che sostengono la salute soprattutto delle donne.

Dieta della zucca: utile anche a proteggere il cuore e per una pelle perfetta - Salute e benessere

L'alta concentrazione di vitamine e potassio rendono la zucca il migliore alleato del cuore e di chi soffre di ipertensione. Assumere regolarmente il frutto arancione aiuta infatti a controllare la pressione arteriosa. Non solo, il miracoloso neta carotene ha un effetto positivo anche sulla bellezza, in quanto nutre la pelle e la rende più liscia e luminosa.

Dieta della zucca: cosa mangiare per dimagrire velocemente - Salute e benessere

La zucca si presta davvero a moltissime preparazioni dolci e salate. Il frutto può essere utilizzato sia da solo, condendolo con olio e sale, o come contorno per altri piatti come pasta, risotto, insalata, zuppa e verdura arrostite. La dieta della zucca può comprendere anche i dolci (stando attenti alla quantità di zucchero) in quanto l'ortaggio è ideale come base per creme, torte, biscotti e pancake. Si ricorda comunque che prima di intraprendere una qualunque dieta fai da te per dimagrire velocemente è opportuno prima rivolgersi ad un esperto medico, nutrizionista o dietologo per evitare si incorrere in problemi di salute.