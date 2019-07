Dieta dello yogurt, 3kg in 5 giorni. DIETA DELLO YOGOURT LAMPO. MENU

Dieta dello yogurt, una dieta lampo che fa perdere 3 kg in 5 giorni. Ecco tutte le proprietà dello yogurt e il menu settimanale della dieta.

Dieta dello yogurt: alimento sano, gustoso e dietetico, contiene pochissime calorie

Lo yogurt è un alimento ricco di proprietà benefiche, buono, salutare e dietetico. Non dovrebbe mai mancare nell’alimentazione di chi segue una dieta. Contiene pochissime calorie, circa 120 ogni 100 grammi di prodotto e può essere consumato in ogni momento della giornata. Può infatti far parte della colazione, di uno spuntino, del pranzo o della cena, senza problemi. È ottimo da usare anche al posto dei dolci e calma il senso di fame. Nella versione light lo yogurt apporta solo 50/60 calorie ogni 100 grammi.

Dieta dello yogurt: salvaguarda la flora intestinale, è detox e sgonfia la pancia

Lo yogurt non è solo un prezioso alleato per le diete, ma fa anche molto bene all’intestino. Agisce infatti sulla flora batterica contribuendo a mantenerla in equilibrio. Sgonfia inoltre l’addome e ha un’azione detox.

Per sfruttare tutte le sue proprietà è meglio consumarlo a digiuno, dunque lontano dai pasti. È però possibile anche consumarlo a merenda per calmare il senso di fame o anche a fine pasto, al posto del dolce.

Dieta dello yogurt, quale yogurt scegliere: preferire quello con fermenti lattici vivi

In commercio esistono moltissime tipologie di yogurt. Nella scelta bisogna preferire quello che contiene fermenti lattici vivi, in particolare bifidobatteri e lattobacilli.

Dieta dello yogurt, dieta lampo: meno 3 kg in 5 giorni-DIETA DELLO YOGURT MENU BASE

Protagonista della dieta dello yogurt è naturalmente lo yogurt, da abbinare ad altri alimenti, in particolare a frutta e verdura. La dieta fa perdere fino a 3 kg in 5 giorni, fa dunque parte delle diete lampo che consentono di perdere qualche chilo di troppo in pochi giorni.

Dieta dello yogurt, come funziona

Tutti i giorni a colazione un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente, 200 grammi di yogurt magro al naturale, un tè verde o un caffè senza zucchero. Allo yogurt è possibile aggiungere un cucchiaio di cereali integrali oppure di crusca.

Tutti i giorni a metà mattina una tazza di tè verde senza zucchero.

Tutti i giorni per lo spuntino pomeridiano un frutto di stagione.

Tutti i giorni, la sera prima di andare a dormire una tisana e 3 prugne secche.

Dieta dello yogurt: menu settimanale

Mantenendo le regole base sopra descritte, ecco cosa prevede il menu giornaliero dei 5 giorni di dieta.

Dieta dello yogurt: menu primo giorno

A pranzo 300 grammi di yogurt al naturale, 200 grammi di insalata verde con cetrioli e ravanelli. A cena un minestrone di verdure, 300 grammi di yogurt magro e due noci.

Dieta dello yogurt: menu secondo giorno

A pranzo 50 grammi di riso integrale con una scatoletta di tonno al naturale e 200 grammi di pomodori in insalata. A cena 300 grammi di yogurt magro e due frutti di stagione.

Dieta dello yogurt: menu terzo giorno

A pranzo 200 grammi di merluzzo cotto al vapore e per contorno finocchi e carote. Questi possono essere consumati crudi o cotti, indifferentemente. A cena la dieta prevede 300 grammi di yogurt e una macedonia di frutta di stagione.

Dieta dello yogurt: menu quarto giorno

A pranzo 150 grammi di salmone alla griglia, condito con prezzemolo e succo di limone. Per contorno 200 grammi di cavolfiore al vapore. A cena 300 grammi di yogurt magro al naturale con un cucchiaio di corn-flakes e 150 grammi di frutti di bosco.

Dieta dello yogurt: menu quinto giorno

A pranzo 50 grammi di riso integrale con asparagi cucinati al vapore. Per contorno 200 grammi di insalata. A cena 300 grammi di yogurt magro e una macedonia preparata con kiwi e agrumi.

Prima di iniziare la dieta lampo bisogna rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, soprattutto in presenza di patologie. In particolare la dieta non è indicata a chi soffre di diabete e altre patologie, alle donne in gravidanza e a chi è intollerante al lattosio.

Si raccomanda di bere ogni giorno 8 bicchieri d’acqua e bisogna evitare, per la durata della dieta, gli alcolici e le bibite gassate e zuccherate.