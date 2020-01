Dieta dopo le feste natalizie: 4 regole importanti. DIETA DIMAGRANTE NEWS

Tempo di dieta. Fine delle festa, anzi delle feste (natalizie). Parole d'ordine: dieta e regime alimentare sano. Dopo pranzi e cenoni avete preso chili di troppo? L'Epifania si è portata via le festività, ora molti italiani cercheranno di cancellare un po' di chili di sovrappeso accumulati nelle ultime settimane. Ecco quattro regole per perdere peso e stare meglio.

Dieta dopo le feste, tornare in forma in 4 mosse. i consigli della nutrizionista.

Volete mettervi a dieta? Volete tornare in forma? Allora segnativi questo poker di suggerimenti suggeriti dalla nutrizionista e ricercatrice del Crea, Stefania Ruggeri all’ANSA: alzarsi presto al mattino e praticare una leggera attività aerobica. Disintossicare il fegato con una dieta pesco-vegetariana. Riequilibrare la flora intestinale con fermenti probiotici. Idratarsi con acqua e tè verde bancha bevanda ricchissima di antiossidanti nemica giurata dei radicali liberi.

Dieta dopo le feste, regime equilibrato e non punitivo.

La logica è di fare una dieta e rimettersi in riga dopo le feste seguendo un regime equilibrato e non punitivo. Secondo quanto ha spiegato la nutrizionista e ricercatrice del Crea, Stefania Ruggeri all’ANSA, bisogna prediligere alimenti e bevande in grado di disintossicare l’organismo eliminando le scorie che causano infiammazioni, gonfiore e spossatezza.

Dieta dopo le feste e la microbiota intestinale.

«Basta una settimana di cattiva alimentazione con surplus calorico», sottolina la ricercatrice Stefania Ruggeri, basandosi su diversi studi scientifici, «per modificare il microbiota intestinale e portarci ad una disbiosi, vale a dire l’aumento dei cosiddetti batteri cattivi responsabile di un male assorbimento dei nutrienti e del rischio di sovrappeso».