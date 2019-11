Dieta fegato grasso, cosa mangiare? Menù per disintossicarsi. DIETA NEWS MENU'

DIETA per il fegato grasso è un problema comune a molti ma con la giusta dieta si può prevenire e curare. Ecco cosa mangiare per disintossicare il fegato grasso.

Dieta per fegato grasso: cosa mangiare per disintossicare l'organismo e perdere peso velocemente - Salute e benessere

La statosi epatica, meglio conosciuta come “fegato grasso”, è un disturbo causato da un eccesso di depositi di lipidi nel fegato che l’organo non riesce a smaltire in modo corretto. Questa patologia colpisce soprattutto persone in sovrappeso e forti bevitori ma può essere evitata seguendo un regime alimentare equilibrato. Di seguito vi daremo tutti i dettagli sulla dieta fegato grasso.

Fegato grasso sintomi - Salute e benessere

Il primo sintomi del fegato grasso è un dolore nella parte alta destra dell’addome. Incrementi nella transaminasi sono un segnale della possibile insorgenza del fegato grasso ma anche stanchezza, affaticamento e un dimagrimento troppo repentino sono ulteriori sintomi del disturbo.

Dieta fegato grasso, cosa non mangiare – Salute e benessere

La dieta per il fegato grasso prevede di eliminare alcuni alimenti non idonei come: alcolici in generale e soprattutto superalcolici, bevande zuccherate e dolci. Allo zucchero bianco o di canna è bene sostituire l’utilizzo di dolcificanti. E’ opportuno anche abbandonare frutta sciroppata e candita, mostarda e ridurre i grassi animali e idrogenati. Lo stesso vale per insaccati, salse e junk food.

Dieta fegato grasso, cosa mangiare per disintossicarsi - Salute e benessere

Il menù della dieta per il fegato grasso prevede: ogni tipo di pesce ed in particolare quello azzurro (aringa, sardine, sgombro, alici) che andrebbe consumato almeno 3 volte a settimana, verdura cotta e cruda, frutta poco zuccherina, carboidrati (pane, pasta, riso, avena, orzo) preferibilmente integrali, yogurt, carne bianca, tè e tisane senza zucchero.

Gli alimenti concessi in dose moderate sono: uva, banane, fichi, cachi, mandarini, frutta secca, affettati (meglio pollo e tacchino) e formaggi stagionati a base di latte parzialmente scremato. Questi prodotti possono essere consumati una o due volte a settimane in sostituzione di un secondo piatto.

La dieta per fegato grasso: avvertenze – Salute e benessere

Come qualsiasi dieta fai da te anche quella contro il fegato grasso prevede una riduzione delle calorie assimilate e per questo è importante, prima di iniziare, chiedere un parere al proprio medico, nutrizionista o dietologo per evitare di incorrere in problemi di salute.