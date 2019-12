Juventus News

Giovedì, 12 dicembre 2019 - 12:49:00 Dieta pre Natale: prepararsi alle feste e non prendere peso DIETA NATALE MENU' Dieta pre Natale, ecco come godersi le abbuffate natalizie arrivando... in linea!

Dieta pre Natale: prepararsi alle feste e non prendere peso DIETA NATALE MENU' Dieta pre Natale, ecco come godersi le abbuffate natalizie arrivando... in linea! Come non ingrassare a Natale? Il dottor Migliaccio ha realizzato la dieta pre Natale per perdere peso e godersi il cenone senza sensi di colpa - Salute e benessere Natale si avvicina e ci aspettano tavole imbandite e abbuffate da record. Il rischio è ovviamente quello di prendere molti kg durante il periodo delle feste ma grazie al dottor Antonio Migliaccio, presidente emerito della Società italiana di scienze dell'alimentazione, è arrivata la dieta pre Natale che permette di godersi il Panettone e tutti gli altri piatti tipici delle feste senza troppi sensi di colpa. Dieta pre Natale: un regime alimentare sano ed equilibrato per perdere fino a 2 kg prima delle feste - Salute e benessere Stando ad una ricerca di Nutrimente Onlus per un italiano su tre il Natale porta soprattutto ansia (35%) e senso di colpa (29%). I sentimenti negativi sono ovviamente legati soprattutto agli sgarri fatti a tavola. La dieta pre Natale di Migliaccio è un regime alimentare ipocalorico ma che non richiede particolari rinunce in termini di alimenti e gusto. Si tratta quindi di una dieta equilibrata e varia che va seguita 2 settimane prima di Natale e permette di perdere fino a 2 Kg. Dieta pre Natale: ecco il possibile menù settimanale per prepararsi al cenone - Salute e benessere La dieta pre Natale prevede 5 pasti al giorno per non arrivare affamati ed eccedere. Di seguito è descritto un possibile menù: Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, 2 fette biscottate o tè con miele e caffè a piacere Spuntino di metà mattina: kiwi, mela, arancia o un capucchino con un cucchiaio di miele Spuntino del pomeriggio: pacchetto di cracker da 25 g, uno yogurt magro da 125 g, una barretta ai cereali di 20 g, frutta secca o un tè con qualche biscotto Pranzo e cena: è concesso un secondo piatto privilegiando pesce fresce o tonno, sardine, sgombro, acciughe e salmone in conserva. Per contorno sono ideali le verdure crude e cotte condite con poco olio di oliva. I carboidrati sono limitati a mezza rosetta da 40 g e un pacchetto di crackers da 25 g. Uova, legumi, formaggi sono permessi una volta a settimana.