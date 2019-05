Dimagrire, scoperto gene che non fa perdere peso. ALTROCHE' DIETA

L'estate si avvicina e con essa anche la voglia di presentarsi al meglio alla prova costume. La maggior parte degli italiani si è già messa in moto per perdere kg velocemente ma non tutti riescono ad ottenere gli stessi risultati nonostante l'impegno nel bruciare il grasso in eccesso. Un aiuto per coloro che non riescono a dimagrire velocemente quanto vorrebbero può arrivare dalla scienza. Uno studio pubblicato sulla rivista Genes and Development dal gruppo del'università dello Utah coordinato da Claudio Villanueva ha trovato l'interrutore genetico che impedisce di perdere peso.

Grasso corporeo: diverse tipologie, da quello "buono" per perdere peso a quello "cattivo"

Esistono tre tipi di cellule adipose. Quelle bianche sono le più comuni e associate a malattie metaboliche come diabete e obesità. Il grasso bruno si attiva invece in condizioni di freddo e bruciando genera calore. Infine ci sono le cellule beige, associate a quelle bianche. Il grasso bruno e quello beige contengono più mitocondri rispetto a quello bianco e questo significa che riescono a produrre maggiore energia ed hanno un funzionamento più efficiente.

Dimagrire: scoperto il segreto per bruciare il grasso in eccesso e perdere i kg di troppo

Studi del passato avevao già confermato che il grasso vianco può trasformasi in grasso bruno e beige capace di bruciare le calorie se sottoposte a stress dovuto a basse temperature. La ricerca coordinata da Villanueva ha trovato un sistema per produrre molte più cellule per perdere peso velocemente grazie al fatto di aver individuato il gene Tle3, ovvero l'interrutore molecolare che blocca la trasformazione del brasso bianco nel grasso bruno.

Gene brucia grassi: utile non solo per dimagrire ma anche per terapie contro diabete e obesità

I ricercatori hanno sottospoto un gruppo di topi a condizioni di freddo per diverse giorni dopo aver cancellato il gene Tle3 per perdere peso. L'obiettivo era quello di stimolare la produzione di cellule adipose beige per capire quanto la perdita della molecola influisse su questo processo. Il risultato è stato che i topi effettivamente utilizzavano più cellule beige per consumare energia e non ingrassavano in condizioni normali. I topi, invece tendevano a perdere peso velocemente in condizioni di freddo.

"Se troviamo un modo per spegnere questo interruttore - commenta Villanueva - potremo sviluppare delle terapie per il diabete. Questi risultati potranno aiutare nel lungo periodo a mettere a punto terapie per le malattie metaboliche con farmaci che prendano come bersaglio questo gene".