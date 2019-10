Dormire poco fa ingrassare? Colpa di un black out nell'olfatto

Si sa che dormire poco fa male sotto molti aspetti, anche quando si parla di pesoforma. E' ormai provato che dormire poco fa ingrassare e oggi sembra sia stato scoperto il motivo per cui ad una riduzione del sonno è associato un aumento del peso. Uno studio statunitense afferma che quando si dorme poco c'è un'interruzione tra le aree del cervello deputate ai segnali associati alla scelta di cosa mangiare.

Thorsten Kahnt, professore di neurologia alla Northwestern, University spiega come dormire poco porti ad una sorta di cortocircuito tra il cervello e il senso dell'olfatto. Senza la giusta quantità di sono "queste aree del cervello potrebbero non ricevere abbastanza informazioni" e può succedere che si compensi "eccessivamente, scegliendo cibo" con un più alto valore energetico. Nello specifico i ricercatori hanno scoperto che i livelli di endocannabinoide 2-Og sono più alti nelle persone che tendono a dormire poco. Questi soggetti hanno mostrato una connettività ridotta con la corteccia piriforme del cervello, che oltre a gestire i segnali dell'olfatto riceve anche quelli del gusto.

Dato che l'olfatto non funziona davvero a causa della privazione del sonno, è più facile svegliarsi la mattina con la voglia di una colazione molto ricca di alimenti energetici e grassi. Per questo motivo, quanto si ha dormito poco, è consigliabile scegliere un primo pasto in formato ipocalorico. Qui potete trovare alcuni consigli per una colazione sana ed equilibrata.