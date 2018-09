Douglas Costa, procura FIGC: prova tv per sputo-gomitata: ECCO COSA RISCHIA

Juventus, Douglas Costa, procura FIGC: prova tv per sputo-gomitata

La procura della Figc ha chiesto l'utilizzo della prova tv per l'episodio di Douglas Costa nel finale di Juventus-Sassuolo. Secondo il procuratore della Federcalcio, va valutato non soltanto per lo sputo ma anche per la 'gomitata'. Se anche questo gesto è considerato condotta violenta, il brasiliano della Juventus in teoria dovrebbe ricevere 6 giornate di squalifica (3+3). A meno che il primo colpo di Douglas Costa non venga giudicato non violento e, in quel caso, non punibile attraverso la prova tv.

Juventus, Douglas Costa, rischia fino a giornate. Ecco quali partite potrebbe saltare

In teoria, le giornate di squalifica dovrebbero essere 3 o 6. Martedì 18 settembre la sentenza finale per Douglas Costa che dovrebbe saltare la trasferta di Frosinone e la sfida interna con il Bologna e, a questo punto, pare difficile che possa giocare Juventus-Napoli (fra tre turni). La speranza di tifosi bianconeri è che il brasiliano torni a disposizione per la trasferta di Udine fra quattro turni e non debba saltare anche quel match o successivi (Juventus-Genoa, Empoli-Juventus).

JUVENTUS, DOUGLAS COSTA: SCUSARMI CON DI FRANCESCO? NON SAPETE CHE MI HA DETTO

"Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto...ma poco male...chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato". Douglas Costa risponde così su Instagram a una sua follower che le chiede di scusarsi anche con Federico Di Francesco dopo il brutto episodio avvenuto nei minuti finali di Juventus-Sassuolo. Il brasiliano è stato espulso per aver sputato all'avversario e ora rischia una pesante squalifica. Tra i tanti commenti dopo il post di scuse di Douglas Costa, postato ieri, vi è anche quello dell'ex bianconero Patrice Evra. "Sai che il simbolo della Juve è una zebra, non un lama -scrive il francese invitando Douglas Costa a rivelare il motivo della sua reazione-. Ti sei scusato per il tuo gesto...però la gente non saprà mai cosa ti avrà detto".