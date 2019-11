Emily Ratajkowski nuda alle Maldive: 3 foto! E poi: "Questo è il mio lato B"

Emily Ratajkowski nuda alle Maldive: 3 foto!

Emily Ratajkowski fa un dribbling degno del miglior Leo Messi. In questo caso la 'magia' viene fatta per aggirare la censura social. La modella americana infatti ha pubblicato su Instagram tre foto completamente nuda alle Maldive. L'immagine punta sui contrasti di luce e permette di intravedere la sagoma del corpo della modella. Risultato: oltre un milione di like nel giro di un giorno.

Emily Ratajkowski: "Questo è il mio lato B"

Può bastare? Neanche per sogno. In precedenza la bella Emily Ratajkowski aveva pubblicato un post non meno interessante: "This is my butt" aveva scritto. "Questo è il mio... lato B". Oltre due milioni di like di approvazione dei follower.

