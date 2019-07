Eriksen alla Juventus: il centrocampista del Tottenham regalo per Sarri

La Juventus su Chrstian Eriksen secondo Marca. Il club bianconero potrebbe non fermarsi a Ramsey e Rabiot per rinforzare il suo centrocampo. Il 27enne danese non rinnoverà il contratto con il Tottenham perché ritiene conclusa la sua avventura a Londra dopo sei stagioni e si trova a 12 mesi dalla scadenza del suo matrimonio con gli Spurs. Ecco perchè Eriksen va considerato sul mercato, anche se il Tottenham non vuole fare sconti sul prezzo: 70 milioni di euro. Dybala potrebbe essere un'arma per smuovere gli Spurs, ma la Yoja al momento continua a vedere un futuro bianconero.

Eriksen-Juventus: salgono le quotazioni con Pogba al Real Madrid

Il Real Madrid aveva strappato un accordo verbale al centrocampista, poi però i blancos, su richiesta di Zidane, hanno virato con forza su Paul Pogba (150 milioni pronti per il Manchester United).

Eriksen-Juventus e le voci su Eriksen-Milan

Eriksen nonostante la frenata del Real Madrid non ha cambiato l'idea e pensa all'addio: ecco perchèp la Juventus diventa una opzione calda. Si tratterebbe di un regalo certamente gradito a Sarri: un centrocampista duttile, tecnico e capace di giocare tra le linee. Atletico Madrid e Manchester United sono le rivali più pericolo della Juventus, ma se i Red Devils chiuderanno l'acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio, resterebbero in gara solo i Colchoneros. Secondo As dietro le quinte si starebbe muovendo anche il Milan, ma la prospettiva rossonera appare piuttosto complicata.