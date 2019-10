Eriksen, la Juventus non molla il talento del Tottenham

Christian Eriksen resta più che mai il grande sogno di calciomercato della Juventus per la prossima stagione. Il 27enne centrocampista danese del Tottenham vede 4 squadre in lizza per convincerlo a firmare il prossimo contratto. Da gennaio infatti sarà libero di trattare con qualsiasi club e di accasarsi a parametro zero.

Eriksen-Juventus: attenti a Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United

Il Real Madrid segue Eriksen da anni, gli "Spurs" hanno respinto ogni offerta arrivata in passato (la scorsa estate l'offensiva dei blancos fu molto forte) ma adesso le cose sono cambiate e la decisione spetta solo al giocatore. Oltre al club merengue e alla Juventus secondo la stampa spagnola e quella britannica, Bayern Monaco e Manchester United puntano forte su di lui.

Eriksen alla Juventus? Offerta irrinunciabile per la stella del Tottenham

Secondo "AS" la Juventus intende andare all'assalto di Christian Eriksen con un'offerta irrinunciabile, cosi' come ha fatto recentemente con i vari Emre Can, Ramsey e Rabiot, tutti ingaggiati a parametro zero.

Eriksen-Juventus: variabile Pogba con Real Madrid e Manchester United

I due club più determinati su Christian Eriksen sono dunque Juventus e Real Madrid. Attenti alla variabile legata a Paul Pogba in questo discorso: il centrocampista francese in estate pareva vicino all'addio al Manchester United e venne accostato proprio a Juventus (ma le linee del mercato bianconero in quel momento non portavano un investimento su di lui) e Real Madrid (Zidane avrebbe gradito almeno un colpo tra Pogba ed Eriksen). Juventus e Real Madrid vigilano anche su questo fronte, sempre ricordando però il prezzo base a stelle fissato pochi mesi fa dal Manchester United: 150 milioni di euro.

JUVENTUS, EMRE CAN "HO GIOCATO POCO,MA ARRIVERANNO TEMPI MIGLIORI"

"Alla fine il 2-2 giusto, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma nella ripresa loro onestamente hanno giocato meglio facendo due gol e meritando il pareggio". Con queste parole il nazionale tedesco Emre Can, ai microfoni di SportMediaset, commenta il 2-2, a Dortmund, nell'amichevole tra Germania e Argentina. Il centrocampista, schierato come difensore da Loew, parla anche della sua situazione nella Juventus. "Penso che per arriveranno momenti migliori anche nella mia squadra di club - le sue parole -, quando tornero' dalla Nazionale spero di giocare di piu'. Non vedo l'ora anche perche' mi sento in forma e penso di poter aiutare la squadra". Non ha avuto molto spazio, ma si e' guadagnato la fiducia di Maurizio Sarri che lo ha elogiato pubblicamente. "Le parole del mister fanno piacere, pero' per adesso non ho giocato molto - ha sottolineato ancora il nazionale tedesco -. Resto comunque fiducioso, so di poter dare una mano alla squadra quando giochero' e spero di farlo presto".