Fagiolo 'magico' cura andropausa e osteoporosi. FARMACO NATURALE, SCOPERTA

Fagiolo contro l’andropausa: 'farmaco magico' (e naturale) per contrastare segni dell’età e osteoporosi

Fagiolo "magico" in grado di curare andropausa e osteoporosi: la scoperta made in Padova

Fagiolo "magico" contro l’andropausa. Un gruppo di ricerca dell’Università di Padova - coordinato dall'andrologo Carlo Foresta e da Luca De Toni - ha dimostrato che un estratto del legume è in grado di combattere gli effetti di questa condizione clinica dovuta all’età, compresi la ridotta produzione di testosterone, l’osteoporosi e la sindrome metabolica.

Fagiolo 'magico' cura andropausa e osteoporosi. FARMACO NATURALE, L'ANNUNCIO

Fagiolo contro l’andropausa? Annuncio dato nel corso del 34esimo convegno di Medicina della Riproduzione di Abano Terme, durante il seminario “Funzione endocrina del testicolo e metabolismo fosfo-calcico nell’aging: una relazione complessa”. Un gruppo di scienziati padovani ha elaborato un prodotto naturale, a base di un estratto di fagiolo, in grado di curare i sintomi dell’andropausa, compresi la ridotta produzione di testosterone, l’osteoporosi e la sindrome metabolica. Andiamo a vedere come.

Fagiolo 'magico' cura andropausa e osteoporosi. Osteocalcina e stimolazione del testosterone

La scoperta del fagiolo “magico” contro andropausa e sintomi dell’età è arrivata dopo un lavoro di ricerca durato otto anni. Il gruppo di lavoro, coordinato da professor Carlo Foresta e dal dottor Luca De Toni, ha dimostrato che l’osteocalcina, proteina prodotta dall’osso (dall’osteoblasto) ha una influenza positiva su molte strutture dell’organismo. Stimola la produzione di testosterone e l’attivazione della vitamina D, aumenta il rilascio di insulina e la sensibilità periferica all’insulina stessa, concorrendo a limitare e a curare gli effetti della sindrome metabolica.

Fagiolo 'magico' sconfigge andropausa. L'osteocalcina e i passaggi della scoperta

I ricercatori dell'Università di Padova che hanno scoperto le qualità del fagiolo contro l'andropausa, hanno prima studiato il recettore attraverso cui l’osteocalcina determina questi effetti, poi hanno isolato la porzione della proteina di 21 amminoacidi che interagisce ed attiva i meccanismi recettoriali. Da lì hanno potuto sintetizzare in laboratorio - in collaborazione con il professor Vincenzo De Filippis del Dipartimento di Scienze del Farmaco - il peptide attivante, che può determinare gli stessi effetti dell’osteocalcina sull’osso, sulla secrezione di insulina, sulle cellule adipose e sulla produzione di testosterone. Quindi la svolta quando i ricercatori hanno cercato in natura qualcosa di simile, e l’hanno trovato in una particolarissimo estratto di fagiolo che è secretato da un brevetto depositato a livello internazionale sul quale sta lavorando una nota casa farmaceutica. Studi sperimentali hanno confrontato l’attività dell’osteocalcina con quella del peptide sintetico e quella dell’estratto di fagiolo. Il risultato? C'è un analogo effetto su tutti i sistemi cellulari testati.

Fagiolo 'magico' sconfigge andropausa. Il principio nutraceutico

La scoperta dell'estratto di fagiolo contro l'età che avanza si poggia su una grande svolta. Il principio nutraceutico mai scoperto prima, nutriente contenuto negli alimenti, ha effetti benefici sulla salute se estratto e sintetizzato nel modo corretto. «Gli autori della ricerca sono sicuri che questa sostanza nutraceutica sia un possibile supporto della sintomatologia associata all’andropausa. Ricordiamo che nell’uomo dopo i quarant’anni si assiste ad una lenta caduta dei livelli di testosterone che può associarsi ad un quadro clinico caratterizzato da osteoporosi, obesità, sindrome metabolica, disfunzioni erettili e altre alterazioni della sessualità, oltre alla riduzione della massa muscolare», spiega Carlo Foresta.