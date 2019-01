Fibre: le fibre alimentari riducono il rischio diabete, infarto cancro del 30%

FIBRE ALIMENTARI PER RIDURRE IL RISCHIO DI DIABETE INFARTO E CANCRO | FIBRE ALIMENTARI NEWS

Fibre alimentari: le persone che hanno assunto quotidianamente 35 g di fibre hanno ridotto del 30% il rischio di morte prematura, lo rivela uno studio pubblicato sul Lancet.

Gli esperti hanno scoperto che cereali integrali, noci e fagioli proteggono dalle malattie cardiache, dal diabete di tipo 2 , dal cancro dell'intestino e dell'intestino.

Il team dell'Università di Otago in Nuova Zelanda ha analizzato 185 studi e 58 studi clinici.

Lo studio ha rivelato che coloro che mangiavano un sacco di fibre avevano meno probabilità di essere grassi e avevano meno zucchero nel sangue e colesterolo "cattivo".

Gli esperti sostengono che le fibre impiegano più tempo ad essere masticate e digerite, aiutando le persone a sentirsi più sazie, il che aiuta a mangiare meno. Aumentano anche i buoni batteri intestinali, riducendo il rischio cancro all’intestino

Gli scienziati dicono che migliaia di vite sarebbero salvate ogni anno se tutti mangiassero 25g a 29g di fibre ogni giorno.

Il prof. John Cummings, della Dundee University, ha dichiarato: "Raggiungere questi livelli è impegnativo, ma realizzabile. Più persone devono prendere sul serio questo consiglio e aumentare l'assunzione di fibre, passando al pane integrale e mangiando più noci e fagioli. Aiuterebbe a salvare migliaia di vite."

FIBRE ALIMENTARI COSA SONO

La fibra è una sostanza nutritiva essenziale ed è nota da tempo per essere cruciale per il normale funzionamento dell'intestino e per una buona assunzione giornaliera essere correlata a un ridotto rischio di problemi cronici come il diabete di tipo 2, malattie cardiache e cancro intestinale.

Alcune fibre solubili trovate in alimenti come avena, mele, pere e legumi come lenticchie, fagioli e piselli aiutano sia a ridurre la glicemia che a livelli di colesterolo cattivo.

ALIMENTI RICCHI DI FIBRE

Ma quali sono gli alimenti ricchi di fibre e come assumere 30g di fibre al giorno per allontanare il rischio diabete, infarto, cancro

