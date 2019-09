Fico essiccato: proprietà nascoste per il benessere di intestino e cuore

C'è un nuovo alleato per il benessere dell'organismo, ed in particolare dell'intestino e del cuore. L'annuncio arriva dalla dottorezza Marianna Tommasone dalle pagine di Today.it. Secondo l'esperta il fico essiccato, meglio conosciuto come fico secco, è un vero toccasana per il corpo in quanto il processo di conservazione dona al frutto una serie di proprietà curative davvero interessanti.

Fico essiccato: l'elevata concentrazione di fibre aiuta il benessere dell'intestino - Salute e benessere

I fichi sono frutti di fine estate dal sapore dolciastro e la ricca polpa. Essiccarli permette di conservarli più a lungo e di realizzare un prodotto totalmente diverso ma comunque gustoso. Stando all'esperta il fico secco data la grande quantità di fibre che contiene è perfetto per migliorare il funzionamento dell'intestino e combattere la stitichezza. Il processo di essicazione inoltre li arricchisce di seconina, sostanza altamente lassativa.

Fico essiccato: si può considerare un antibiotico naturale e amico del sistema immunitario - Salute e benessere

Il fico secco si caratterizza poi per un'azione antiossidante e antifiammatoria naturale che contrasta l'attività dei radicali liberi, considerati una delle principali cause del pericoloso stress ossidativo. Il fico essiccato contiene polifenoli che migliorano il sistema immunitario e lo rendono più sano ed efficiente.

Fico essiccato: aiuta a migliorare il metabolismo delle ossa e la coagulazione del sangue. Ideale anche per chi soffre di diabete - Salute e benessere

Il fico secco contiene molte vitamine del gruppo C e del gruppo B, in particolare la B6. Quest'ultima è fondamentale per la sintesi della serotonina, noto come ormone del buon umore. Il fico essiccato quindi contribuirebbe anche a sentirsi meglio a livello mentale. Il fico secco inoltre contiene vitamina K che rafforza le ossa e migliora la coagulazione del sangue. L'aspetto più interessante è che il fico essiccato contiene appena 50 calorie per 100 grammi di prodotti e ha un indice glicemico bassissimo. Questo alimento quindi è utile per chi soffre di diabete.