Fiorentina-Juventus 2-1? Sì Fiorentina batte Juventus. Juve disastro viola

Fiorentina-Juventus 2-1. Juventus fatta viola dalla Fiorentina di Paulo Sousa



Fiorentina batte Juventus 2-1 nel posticipo della 20/a giornata del campionati di serie A



Juventus cade a Firenze, Roma e Napoli piu' vicine



La Juventus cade a Firenze e la Roma si porta a un punto dalla vetta. I giallorossi, cambiata pelle, ottengono con giudizio e disciplina il secondo successo di misura in trasferta, con l'Udinese, pur con molte defezioni e uno Dzeko che ha mandato alle stelle un rigore e ha sbagliato altre ghiotte occasioni. La classifica dietro rimane inalterata perche' il Napoli nella ripresa prende le misure del Pescara con facilita', si avvicina ai bianconeri (a -4) e mantiene un punto di vantaggio sulla Lazio che ha il compito piu' difficile, quello di regolare l'Atalanta: ci riesce alla distanza e in recupero al termine di una gara godibile, animata e spettacolare. A mettere ko la Juventus ci pensa una Fiorentina tosta con Kalinic e Badelj che approfitta della brutta serata della capolista che torna in partita troppo tardi dopo il 2-1 firmato da Higuain.



FIORENTINA-JUVENTUS 2-1. Allegri amaro 'un brutto stop, ma siamo sereni'



''Quando si perde non fa mai bene: abbiamo fatto un brutto primo tempo, con poca lucidita' nella circolazione di palla, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio, procurandoci anche qualche possibilita' di pareggiare''. Su Premium Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non nasconde la sua amarezza per il ko a Firenze: ''Avevamo preparato la partita cercando l'uomo contro uomo, ma non ci siamo riusciti: abbiamo sbagliato spesso i passaggi in uscita, nonostante fossimo spesso in superiorita' numerica. Loro avevano grande aggressivita', ma noi l'abbiamo esaltata con i nostri errori tecnici. Devo fare i complimenti alla Fiorentina - aggiunge il tecnico bianconero - ma noi ci siamo fatti trovare impreparati sul battagliare. Perche' Pjanic non dall'inizio? Nell'allenamento di ieri mattina ha avuto un problemi e non ho voluto rischiarlo. Decisioni arbitrali influenti? Sono cose che dovete vedere voi con i filmati: posso solo dire che il tempo di gioco effettivo e' stato poco sia nel primo sia nel secondo tempo, perche' ci sono stati tanti falli. E' un brutto stop, ma - continua Alegri - abbiamo la possibilita' di recuperare e andare comunque a piu' quattro. Noi, a differenza di altri, non abbiamo mai pensato di vincere il campionato in anticipo. Contro la Juventus tutte le squadre giocano la loro partita della vita: dobbiamo rimanere sereni e capire che faremo fatica, perche' da qui al 28 maggio saranno tutte battaglie".



Fiorentina-Juventus 2-1. Juventus, Chiellini: Ci manca qualcosa per essere ammazza campionato



"Ci manca ancora qualcosa per essere la squadra che ammazza il campionato". E' l'analisi di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, dopo la sconfitta in casa della Fiorentina."Abbiamo sbagliato tanti palloni e passaggi, subito la loro aggressività. Ci siamo fatti trovare impreparati. Il loro vantaggio era meritato", ha spiegato il bianconero ai microfoni di Premium Sport. "Atteggiamento sbagliato ricorrente? Abbiamo sbagliato quattro partite e le abbiamo pagate care tutte. Dobbiamo riflettere. Lo diciamo da tempo che il campionato è lontano da essere finito.Dobbiamo riflettere sul fatto che nelle quattro trasferte difficili non abbiamo fatto neanche un punto. Non è da Juventus. Dev'essere una riflessione e uno stimolo, abbiamo tante trasferte difficili".