Fiorentina-Juventus, Allegri insulti al quarto uomo: graziato dal Giudice

Fiorentina-Juventus, Allegri insulti: GRAZIATO dal Giudice Sportivo



Nessuna sanzione per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per l'animata discussione con il quarto ufficiale nei minuti finali del match con la Fiorentina. L'allenatore bianconero rischiava anche due giornate di squalifica. Un turno di stop all'allenatore del Pescara Massimo Oddo, per "avere reiteratamente protestato con frasi irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara". Ammenda di 2.000 euro e diffida per il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, per "avere, al termine della gara, al momento dell'uscita dal recinto di giuoco colpito violentemente con una manata il tabellone utilizzato come sfondo per le interviste mandandolo in frantumi; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Ammonizione con diffida per l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi per "avere, al 39° del primo tempo, protestato platealmente contro una decisione del Direttore di gara, assumendo un atteggiamento irrispettoso".