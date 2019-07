Gene Dux4 nasconde le cellule del cancro. TUMORI, LA SCOPERTA

Gene Dux4 nasconde le cellule del cancro. TUMORI, LA SCOPERTA

Un gene (Dux4) che nasconde le cellule del cancro all'immunoterapia è stato scoperto da un team del Fred Hutchinson Cancer Research Center (Usa), grazie a uno studio che potrebbe rendere i trattamenti immunoterapici, in particolare gli inibitori del checkpoint, efficaci per una più ampia gamma di malati di tumore.

Lo studio sul gene Dux4 che nasconde le cellule del cancro all'immunoterapia è stato pubblicato su 'Developmental Cell' e svela che quando questo gene è espresso nelle cellule tumorali, può impedire che queste vengano riconosciute e distrutte dal sistema immunitario.

Il team che ha fatto questa scoperta su gene Dux4 e tumori, guidato Robert Bradley e Stephen Tapscott, ha esaminato i profili di espressione genica di quasi 10.000 tumori da 33 diversi tipi di cancro, scoprendo così che Dux4, gene noto per il suo legame con un tipo di distrofia muscolare (la distrofia facio-scapolo-omerale o Fshd), si è presentato in diversi tumori solidi, tra cui tumori della vescica, della mammella, dei polmoni, dei reni e dello stomaco.

Il gene Dux4 ha impedito alle cellule immunitarie di riconoscere le cellule tumorali: i pazienti avevano dunque meno probabilità di rispondere all'immunoterapia. Poiché il gene Dux4 è espresso in molti tumori, bloccarne l'attività potrebbe aumentare il successo dell'immunoterapia, secondo quando riportano i ricercatori. "L'immunoterapia può essere incredibilmente potente contro i tumori precedentemente non trattabili, ma non è ancora efficace per la maggior parte dei pazienti", sottolinea Bradley. "Comprendere i meccanismi che impediscono al sistema immunitario di identificare e attaccare i tumori è un primo passo verso la ricerca di cure efficaci per tutti i malati di cancro".