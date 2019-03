Giornata Mondiale del sonno 2019: 10 regole per dormire bene. SONNO, LE REGOLE

Giornata mondiale del sonno 2019: come dormire bene seguendo le regole degli esperti per un sonno di qualità. Nella Giornata Mondiale del Sonno la regola è su quantità del sonno (dalle 7 alle 8 ore a notte), ma anche qualità.

E nella giornata mondiale del sonno 2019 ecco per chi dorme male e soffre di disturbi del sonno di varia natura i consigli di Francesco Fanfulla, pneumologo degli Istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia per risolvere i principali disturbi del sonno e dormire finalmente bene!

Mangiate poco a cena, no cibi pesanti: potrebbero rallentare la digestione e provocare continui risvegli. No digiuno.

Pisolino pomeridiano subito dopo pranzo, ma non troppo vicino alla sera.

No a luci e schermi, come telefonini o tablet, prima di andare a dormire. No esporsi a luce troppo intensa

Il fumo fa male al sonno, la nicotina è una sostanza eccitante. Non fumate la sera.

No l'alcol la sera, almeno nelle quattro ore prima di coricarvi che comprometterebbe il sonno e dormireste male.

Sì caffè, ma non la sera. Dovete rispettare sempre le quattro ore prima di andare a dormire per il buon sonno.

In camera la temperatura a 18 gradi, mai superiore ai 24 gradi e mai inferiore ai 12 gradi.

Create la routine del sonno: andate sempre a dormire e svegliatevi alla stessa ora, così l'orologio biologico interno saprà regolarsi bene.

Quando vi svegliate, cercate di capire se avete dormito bene. Un buon sonno rende migliore ogni giornata. Difficoltà ad addormentarvi? Soffrite per i troppi risvegli? Non riuscite a dormire le giuste ore, nel modo più corretto? Rivolgetevi con fiducia al vostro medico.

La ginnastica fa bene, ma non praticate attività fisica la sera.