Higuain, Chelsea apre al riscatto, ma detta la condizioni alla Juventus

Higuain, Chelsea apre al riscatto dalla Juventus, ma detta la condizioni

Il Chelsea potrebbe riscattare Gonzalo Higuain al termine della stagione. Ma il club londinese non ha intenzione di farlo alle condizioni della Juventus. Secondo la "Espn FC", i blues sono abbastanza fiduciosi sul fatto che i bianconeri siano disposti a cedere il Pipita a una cifra inferiore rispetto ai 36 milioni di euro concordati. L'intesa tra Juventus e Chelsea, infatti, prevede 9 milioni di euro per il prestito a fine stagione e altri 18 per prolungare la permanenza di Higuain fino al 2020 o 36 milioni per l'acquisto a titolo definitivo, cifre che consentirebbero alla Juve di evitare una minusvalenza.

HIGUAIN-CHELSEA, IL RISCATTO SI PUO' MA NON ALLA CONDIZIONI DELLA JUVENTUS

Il Chelsea è convinto che alla fine la Juventus accetterebbe di perderci qualcosa se il trasferimento di Higuain ai Blues dovesse diventare definitivo. Altrimenti il Pipita al primo di luglio dovrebbe tornare a vestire la maglia biaconera, con la Juve che probabilmente si troverebbe a dover cercare un nuovo potenziale acquirente.

HIGUAIN-CHELSEA E LA VARIABILE SARRI

Higuain riscattato dal Chelsea però dipende anche da un'altra variabile: il futuro di Sarri. L'allenatore ex Napoli deve guadagnarsi la conferma (tra corsa alla zona Champions League e cammino in Europa League, magari provando a vincere la Coppa) e la sua permanenza o meno a Londra può influire sulla decisione del Chelsea nel riscatto di Higuain. Il Pipita sin qui ha segnato una doppietta all'Huddersfield e la prestazione col City, nello 0-6 subito dall'undici di Guardiola, lo ha visto tra i pochi a salvarsi.