HIGUAIN SI E' RIPRESO LA JUVENTUS. Ecco come è rinato il Pipita

Gol da grande attaccante (meglio, da grandissimo giocatore) che sblocca la sfida con il Bayer Leverkusen, assist per il raddoppio di Bernardeschi (al termine di un'azione splendida) e un'ottima prestazione di fondo: Gonzalo Higuain firma la vittoria bianconera nel secondo match di Champions League (dopo il 2-2 sul campo dell'Atletico Madrid all'esordio stagionale) e si riprende la Juventus.

La scorsa stagione tribolata passata in prestito con diritto di riscatto (tra Milan e Chelsea) è definitivamente alle spalle, il Pipita è tornato protagonista e al centro del mondo Juve. Lui che aveva lasciato Torino dopo una stagione decisa da quel gol di testa all'89° minuto contro l'Inter a San Siro (2-3 in rimonta) che uccise tutti i sogni di scudetto del Napoli di Sarri (con cui nel 2015/2016 firmò un campionato da 36 gol che convinse definitivamente la Juve ad acquistarlo, pagando a De Laurentiis la clausola da 90 milioni). Lui che il vizio del gol, quello che pesa e decide i match non poteva averlo smarrito di colpo.

Lontani anche i giorni di luglio in cui pareva di passaggio a Torino, in attesa di trovargli una sistemazione (che pareva esser la Roma, se Dzeko fosse passato all'Inter). La punta argentina è al secondo gol (l'altra fu la rete capolavoro nel 4-3 contro il Napoli) e sembra sempre più il giocatore ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo. Lui che ai tempi del Real Madrid partiva dietro a Benzema (partner di CR7 per eccellenza per anni nell'attacco merengue) e oggi sta mostrando il giusto feeling con il 5 volte Pallone d'Oro. Lui più di Paulo Dybala (comunque ottimi lampi sabato contro la Spal) e di un Mario Mandzukic che pare sul piede di partenza, ora o gennaio ("Vedremo che cosa riusciremo a fare, se l’opzione Qatar è di suo gradimento o meno. Parleremo con lui per trovare la miglior soluzione possibile”, ha detto Fabio Paratici prima del match contro il Bayer Leverkusen).

Juventus-Bayer Leverkusen, Higuain show: "Tornato per restare. Ora non mi fermo"

Quanto gli era mancato far gol in Champions League? "È sempre bello giocare queste partite e fare gol lo è ancora di più. Quindi sono felice, ma ora dobbiamo riposare che domenica ci attende un’altra battaglia per avvicinarci al primo posto e continuare anche per lo scudetto", le parole a Sky di Higuain carico più che mai al termine di Bayer Leverkusen-Juventus. Il Pipita visto in campo nasce dal rapporto con Sarri? "No, nasce dal fatto che sono venuto con una grande determinazione, voglio stare qui e dimostrare che posso stare qui. Non mi devo fermare qui, dobbiamo partire da questa partita per continuare a crescere".