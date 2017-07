Ibrahimovic a Torino con Raiola: tifosi della Juventus scaldano i social



Zlatan Ibrahimovic e Mino Raiola sono a Torino. La notizia bomba lanciata da Premium Sport sull'avvistamento in città dell'attaccante svedese e del suo agente. Un'indiscrezione che scalda subito la fantasia dei tifosi della Juventus.



Ibrahimovic a Torino con Raiola: tifosi della Juventus scaldano i social - La stagione al Manchester United



Siamo alle suggestioni (cautela che trapela dagli ambienti bianconeri) per il momento, ma ci vuole poco per far sognare un tridente Higuain-Dybala-Ibrahimovic. Ibra è svincolato e sta lavorando per recuperare dall'infortunio al ginocchio che si è procurato nella parte finale della stagione con il Manchester United: un'annata che ha visto Zlatan segnare 28 gol con 10 assist e partecipere alla vittoria dell'Europa League (con una finale che ha potuto vedere solo da spettatore proprio per il ko al legamento crociato).



Raiola, non solo Ibrahimovic: Matuidi e Kean uomini del mercato Juve



Mino Raiola in queste settimane sta parlando con la Juventus per il rinnovo del giovane attaccante Kean e per il possibile trasferimento a Torino del centorcampista Matuidi, in scadenza tra un anno dal Psg (e obiettivo bianconero già la scorsa estate).