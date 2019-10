Ictus, 11 sintomi da non sottovalutare per riconoscerlo. ICTUS SEGNALI

Ictus ecco 11 sintomi che spesso vengono sottovalutati, invece sono importanti per riconoscerlo. ICTUS SEGNALI PREMONITORI

Ictus sintomi da non sottovalutare: ecco come si presenta-ICTUS SEGNALI D’ALLARME

L’ictus si presenta con sintomi che spesso le persone sottovalutano. È bene però saperli riconoscere per non trascurarli. Agire in tempo può salvare la vita.

Ictus, 11 sintomi con cui si manifesta: ecco come riconoscerlo-ICTUS SINTOMI INIZIALI

I segnali d’allarme dell’ictus possono presentarsi in diverse parti del corpo e sono vari. Ecco 11 sintomi premonitori.

1. Ictus, sintomi: viso storto

L’ictus provoca debolezza nei muscoli facciali. Per questo uno dei primi segnali d’allarme è il viso che diventa storto.

2. Ictus sintomi: non riuscire a pronunciare le parole

Un segnale tipico dell’ictus consiste nel non riuscire a pronunciare le parole che si vorrebbe dire.

3. Ictus sintomi: biascicare

Tra i segnali premonitori di un ictus c’è anche l’improvvisa difficoltà nel pronunciare le parole in modo corretto. Biascicare senza motivo e all’improvviso rientra fra i campanelli d’allarme più seri.

4. Ictus segnali: perdita della vista parziale o totale

I cambiamenti alla vista sono altri segnali premonitori dell’ictus. In taluni casi il cambiamento è parziale, ma in altri può comportare una perdita totale della vista.

5. Ictus sintomi iniziali: far cadere le cose

L’ictus può comportare debolezza in varie parti del corpo, causando difficoltà o incapacità nel tenere in mano le cose che talvolta possono cadere.

6. Ictus segnali d’allarme: cadere improvvisamente

La debolezza causata dall’ictus può anche riguardare le gambe. In questi casi viene compromesso l’equilibrio. Ne consegue la possibilità di cadere improvvisamente.

7. Ictus sintomi: addormentarsi

Fra i segnali premonitori dell’ictus vi è anche la tendenza ad addormentarsi frequentemente e in modo veloce, in qualsiasi luogo.

8. Ictus primi sintomi: confusione

L’ictus può provocare confusione. Tra i segnali dall’allarme più trascurati vi è uno stato confusionale non dovuto ad alcun motivo.

9. Ictus segnali: comportamento strano e inappropriato

Tra i segnali premonitori dell’ictus vi è anche un comportamento inappropriato ed insolito, messo in atto all’improvviso.

10. Ictus sintomi: perdita di coscienza

Un altro sintomo piuttosto trascurato è la perdita di coscienza. Perdere la coscienza e svenire improvvisamente può essere un segnale dall’allarme molto preoccupante.

11. Ictus sintomi: perdita della coordinazione

L’ictus può provocare danni alla corteccia cerebrale, al cervelletto o al tronco encefalico. Questi possono provocare una perdita della coordinazione.

Molte persone tendono ad attribuire i sintomi elencati a disturbi diversi dall’ictus. Quando si presentano è sempre opportuno non sottovalutarli per escludere cause gravi.