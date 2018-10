Juventus News

Lunedì, 15 ottobre 2018 - 17:55:00 Infarto attacco di cuore silente: 3 segnali di avvertimento da non sottovalutare Infarto, come riconoscere un attacco di cuore: ecco tre sintomi di attacco di cuore silente che non vanno sottovalutati e cosa fare in caso di loro comparsa