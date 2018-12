Infarto donna aspetta 37 minuti più dell'uomo per chiamare aiuto. INFARTO NEWS

Le donne con l'infarto (quando avvertono dolore) aspettano più degli uomini prima di chiamare i soccorsi, come l'ambulanza. In media una donna aspetta 37 minuti più di un uomo sotto infarto.

L'infarto in versione lei-lui (donna-uomo) viene raccontato da una ricerca pubblicata sull'European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, e condotta da Matthias Meyer, cardiologo presso il Triemli Hospital, di Zurigo.

Il rischio di infarto è simile per donne e uomini. Ma le donne vedono aumentare il rischio soprattutto dopo i 50 anni (dopo la menopausa). I sintomi dell'infarto possono essere diversi per lei e lui. Le donne che stanno per avere un infarto spesso avvertono dolore alla schiena, alle spalle e mal di stomaco anziché il classico dolore al torace e al braccio sinistro che prende gli uomini.

Gli esperti per fare questo confronto tra infarto donna e infarto uomo hanno considerato 4.360 casi di infarto (967 donne e 3.393 maschi) riferiti al periodo 2000-2016. Le donne aspettano approssimativamente 37 minuti più dei maschi prima di contattare i servizi sanitari. La presenza di dolore al torace è risultata associata a riduzione del tempo nel chiedere aiuto solo tra gli uomini ma non tra le donne.

"Sembra che le donne che hanno un infarto attribuiscano meno di frequente dei maschi i loro sintomi all'evento cardiaco che richiede un intervento urgente" - spiega Meyer. "Ogni minuto fa la differenza quando hai un infarto - continua. Fai attenzione al dolore da moderato a intenso al torace, alla gola al collo, allo stomaco, o alle spalle che dura per più di 15 minuti. Questo dolore è spesso accompagnato da nausea, sudore freddo, debolezza, difficoltà a respirare, o paura", conclude.