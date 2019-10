INTER-JUVENTUS TV E STREAMING: ECCO DOVE VEDERE INTER-JUVE

Inter-Juventus, ci siamo! Il derby d'Italia (assieme a Milan-Juventus) va in scena a San Siro alle 20.45. Antonio Conte contro la squadra che lo ha visto protagonista sia da giocatore che nei tre anni da allenatore (quando riportò lo scudetto nella Torino bianconera, vincendolo in tutti e 3 gli anni in cui ha seduto sulla panchina della Signora). Ecco una veloce guida per seguire Inter-Juventus in tv e streaming.

INTER-JUVENTUS TV SKY

Inter-Juventus in tv andrà in onda su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Il match di San Siro vedrà la telecronaca Maurizio Compagnoni con commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Andrea Paventi, Giovanni Guardalà, Alessandro Alciato. Per i collegamenti con Sky Sport 24 Matteo Barzaghi e Francesco Cosatti.

INTER-JUVENTUS STREAMING

La diretta streaming di Inter-Juventus sarà disponibile sulla piattaforma Skygo e Now Tv (nel secondo caso chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero).

INTER-JUVENTUS RADIO

La radiocronaca di Inter-Juventus si potrà seguire su Radio Rai 1 nel corso di Domenica Sport.

INTER-JUVENTUS FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

A DISP. Padelli, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Gagliardini, Candreva, Vecino, Dimarco, Biraghi, Borja Valero, Politano, Esposito.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

A DISP. Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Bentancur, Rabiot, Emre Can, Bernardeschi, Dybala.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.