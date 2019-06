ITALIA-SPAGNA TV, ORARIO, FORMAZIONI: DOVE VEDERE ITALIA-SPAGNA UNDER 21

Italia-Spagna l'Europeo Under 21 inizia con il botto. Super match all'esordio per gli azzurrini allenati da Luigi Di Biagio contro i finalisti dell'ultima edizione. L'Italia Under 21 padrona di casa cerca la vittoria nell'Europeo Under 21 dopo la finale del 2015 e la semifinale nel 2017. Gruppo di ferro: oltra alla Spagna ci sono Polonia e Belgio. Primo obiettivo: centrare la qualificazione alle semifinali e quindi ai Giochi Olimpici Tokyo 2020. Ecco dove vedere Italia-Spagna Under 21 in tv e streaming.

ITALIA-SPAGNA TV RAI 1

Italia-Spagna Under 21 andrà in diretta tv su Rai 1. Il match degli azzurrini inizia alle ore 21, ma la diretta su Rai 1 parte dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con telecronaca di Luca De Capitanie Antonio Di Gennaro e il bordocampo di Andrea Riscassi. Monica Matano e a Simona Rolandi, infine, condurranno gli studi pre e post partita, in onda dallo studio centrale di Raisport, a Saxa Rubra.

ITALIA-SPAGNA UNDER 21 STREAMING RAI

ITALIA-SPAGNA RAI RADIO

Italia-Spagna Under 21 sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 dalle ore 21:00 con cronaca di Giuseppe Bisantis e Sergio Brio

ITALIA-SPAGNA FORMAZIONI

ITALIA: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All. Di Biagio

SPAGNA: Simone; Martin, Vallejo, Meré, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral. All. De La FuentesArbitro: Gozubuyuk (Ola)

Diretta tv: Rai 1