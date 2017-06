Juventus -9% a Piazza Affari. Effetto Champions League. Psg va su Allegri

Juventus crolla anche su mercati dopo tonfo Cardiff, -9%



Titolo Juventus Fc in caduta libera a Piazza Affari nella prima seduta utile per testare la reazione dei mercati alla sconfitta del club bianconero nella finale di Champions League: al parziale delle 11.15 le azioni della societa' sportiva arretrano del 9% a quota 0,7245 euro, dopo aver toccato un minimo a quota 0,6735 euro.



Dopo la sconfitta per 4-1 di sabato sera nella finale di Champions League con il Real Madrid la Juventus crolla in Borsa. Il titolo affonda del 10,3%, a 0,71 euro.



Zoff: Juventus ha perso in Champions League perchè ha avuto paura



"La sconfitta della Juventus in Champions league contro il Real Madrid? Ha perso per la paura di perdere. Ha provato ad esorcizzare con le parole nei giorni precedenti e per l'andamento del primo tempo, giocato alla grande". Lo ha spiegato 'ex capitano e portiere della Juventus, Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport Zoff ha visto in questa sconfitta delle similitudini con un'altra celebre finale persa dalla Juve. "C'è stata un po' di similitudine con la finale del 1983 (contro l'Amburgo gol di magath, ndr), anche li sembrava tutto facile. Si sentiva la possibilità di farcela e poi invece sfumò tutto. In realtà non sottovalutammo l'avversario, ma l'ambiente in modo particolare invita a essere positivi dimenticando che il calcio a volte va anche per conto suo. La Juve si presentava con la paura dell'ennesima sconfitta e alla fine ha pesato".



Juventus-Allegri: Psg offre 10 milioni. Le richieste del tecnico ai bianconeri



Allegri e la Juventus: lasciano o raddoppiano? E' il grande interrogativo post finale di Champions League. La verità entro 72 ore. "Resto e ci riprovo l'anno prossimo", aveva detto a caldo il tecnico bianconero dopo la sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid a Cardiff. Ma nulla sarà certo sino all'incontro - previsto entro metà settimana - tra il mister livornese e Beppe Marotta. Con il Psg minaccioso sullo sfondo.



ALLEGRI E LA JUVENTUS, IL CONTRATTO E L'EVENTUALE RINNOVO



Massimiliano Allegri è legato alla Juventus per un'altra stagione: iniziare la prossima stagione con il contratto in scadenza pare improbabile e pericoloso per entrambe le parti. Dunque, si valuterà il rinnovo e non solo. Ovviamente pesa anche il discorso legato all'ingaggio. Attualmente l'allenatore della Juventus percepisce 5,5 milioni di euro all'anno. I rumors parlano di una prossima richiesta da 8 milioni più premi a stagione.



ALLEGRI-JUVENTUS, PSG PRONTO A OFFRIRE 10 MILIONI



Nel bel mezzo del discorso legato al rinnovo di contratto con la Juventus ecco avanzare la sagoma minacciosa del Paris Saint-Germain che valuta l'addio di Unay Emery (l'ex Siviglia ha fatto flop in campionato e ha subito la storicia remuntada dal Barcellona nel durissimo 6-1 dei quarti di Champions League) ed è pronto a offrire 10 milioni netti a stagione ad Allegri. gliene offre 10.



ALLEGRI-JUVENTUS, NON SOLO RINNOVO MA CALCIOMERCATO



Il vertice Allegri-Marotta è fondamentale per rassicurare il tecnico non solo sul rinnovo di contratto, ma anche in tema di calciomercato. La Juventus per ripetersi in campionato (dove la concorrenza crescerà il prossimo anno), ma, soprattutto, per tornare all'assalto della Champions League, ha bisogno di 2-3 acquisti di primissimo livello Allegri chiede top player che aiutino la squadra a fare l'ultimo step per essere ancora più grande in Europa. Un nome caldo è quello di Nemanja Matic del Chelsea: centrocampista che Max già sognava un anno fa. In attacco il sogno è Angel Di Maria, attaccante esterno argentino del Psg che piace anche all'Inter.



ALLEGRI-JUVENTUS E... PAULO SOUSA



La volontà della Juventus pare chiarissima: rilanciare con Massimiliano Allegri. Il piano B in caso di addio dell'allenatore? Il mercato allenatori in questo momento non può offrire tantissimo (lo stesso Spalletti ormai ha trovato l'accordo con l'Inter). Paulo Sousa è sempre piaciuto alla Juventus e con Pioli alla Fiorentina sarebbe libero di firmare con la società che lo vide grande protagonista a centrocampo a metà anni '90 (con Marcello Lippi in panchiina)...