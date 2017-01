Juventus a un passo dai 500 punti dal 2011/12. Numeri da record dei bianconeri



Juventus a quota 499 punti in cinque stagioni e mezzo. Lo riporta il sito dell'Uefa che analizza il trend da record dei bianconeri nell'ultimo quinquennio.



JUVENTUS, 500 PUNTI E 154 PARTITE VINTE SU 2010. L'ANALISI DELL'UEFA



"La Juventus ha vinto 154 delle 210 partite disputate in questi cinque anni e mezzo pareggiandone 37 e perdendone appena 19. In casa, soprattutto, i Bianconeri sono un rullo compressore. Sono attualmente reduci da 27 vittorie consecutive (record) allo Stadium.

Solo una squadra ha segnato più della Juve nelle ultime cinque stagioni e mezzo. Si tratta del Napoli, che precede i Bianconeri di tre reti, 413 contro 408. Un'inerzia, ma il dato davvero significativo è quello dei gol subiti: appena 127 quelli della Vecchia Signora contro i 231 del Napoli e i 207 della Roma, seconda in questa statistica. L'adagio secondo cui i grandi successi si costruiscono con la difesa, dunque, si conferma ancora una volta esatto.

Se in fatto di gol subiti non c'è partita, ancor più macroscopico è il dato dei punti conquistati: i Bianconeri ne hanno ottenuti 499 in cinque stagioni e mezzo, 93 più del Napoli, secondo in questa statistica, e 99 più della Roma. In pratica è come se la Juve avesse giocato un campionato in più".