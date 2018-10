Juventus, l'agente di Zidane apre ai bianconeri. JUVENTUS NEWS

Zinedine Zidane nello staff dirigenziale della Juventus? Con il prossimo addio di Marotta, Zizou torna a essere un nome d'attualità a Torino. Dopo essere stato accostato alla panchina bianconera per mesi, ecco che ora si parla di una scrivania per lui. E l'agente di Zidane non chiude all'ipotesi. "Zizou non andrà ad allenare in Premier League perché non è compatibile con il suo stile. Juventus? Potrebbe essere, ha una storia con quel club" ha detto Alain Migliaccio.

Al Journal de Dimanche l'agente di Zidane ribadisce che dopo l'addio al Real Madrid (dove ha vinto tre Champions League di fila) "si è preso un anno sabbatico e non tornerà indietro. L'Inghilterra (era stato accostato al Manchester United con Mourinho sul filo del rasoio, ndr) comunque non lo attrae, ne abbiamo parlato". Insomma, non uno Zidane mister al posto di Allegri, ma un Zizou dirigente della Juventus: "C'è una storia con la Juve, potrebbe essere. Potrebbe essere sedotto da un club del suo cuore, da un progetto magnifico, non necessariamente da una grande d’Europa".