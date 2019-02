Juventus, Allegri disattiva i profili social. Ecco perchè lo ha fatto

Juventus, Allegri disattiva i profili social. 'Scelta personale'

La cancellazione degli account dai social da parte di Massimiliano Allegri è stata "una scelta personale", non dettata da alcun episodio in particolare. E' quanto si apprende da fonti vicine al tecnico bianconero.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è irraggiungibile sui profili social di twitter e instagram, dove soprattutto dopo le gare condensava in brevi battute le proprie emozioni. .«Era importante tornare a vincere subito. -16 giorni alla sfida» era stato il tweet dell'allenatore juventino dopo la partita vinta a Bologna- In precedenza, dopo il k.o. di Madrid, aveva cinguettato: «20 giorni. 20 giorni per ESSERE PRONTI a una sfida da VIVERE, e VINCERE, tutti assieme. Fino alla fine».

Ora invece se si prova a cercare su Twitter e su Instagram i profili di Massimiliano Allegri si trova la scritta "questa pagina non è disponibile". Alla vigilia della sfida Napoli-Juventus, l'allenatore bianconero ha deciso di prendersi una pausa. Nelle ultime settimane il tecnico livornese era stato criticato da molti tifosi della Vecchia Signora (alcuni supporter avevano lanciato l'hastag #AllegriOut) dopo un inizio di 2019 che ha visto Ronaldo e soci sconfitti per 2-0 nell'andata di Champions League al Wanda Metropolitano per mano dell'Atletico Madrid di Simeone. Senza dimenticare l'eliminazione subita dalla Juventus con una dura sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Va però ricordato che la Juventus ha tutte le possibilità di ribaltare l'esito degli ottavi di Champions League e comanda in campionato con 13 punti di vantaggio sul Napoli. Ad ogni modo, sabato, con molta probabilita', alla vigilia del big match contro il Napoli, nel corso della conferenza stampa Allegri chiarirà i motivi di questa pausa dai social network.