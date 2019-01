Juventus, Allegri: "Infortunio Bonucci meno grave del previsto"

"L'infortunio di Bonucci è meno grave del previsto, abbiamo la speranza di riaverlo il prima possibile e questa è una buona notizia", lo spiega il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parlando del difensore alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia. Alla vigilia della sfida dei quarti di coppa Italia contro l'Atalanta, Allegri fa il punto della situazione sulla squadra, preannunciando che "ci saranno dei cambiamenti e qualcuno riposerà".

"Pjanic e Khedira sono a disposizione, Mandzukic lo valuto oggi ma sta bene. Cuadrado e Barzagli sono out", spiega l'allenatore bianconero, che spera di avere a disposizione già per domani il nuovo arrivato Caceres. "Abbiamo quattro centrali, Benatia è andato via mentre per Caceres stanno ultimando il trasferimento e se tutto va bene domani ci sarà. Dietro giocano Chiellini e Rugani, rientra Cancelo e poi devo decidere tra Spinazzola e Alex Sandro".

"Kean dall'inizio? A centrocampo e davanti non lo so nemmeno io -risponde-. Dopo vado al campo e decido, pensando anche che potrebbero esserci i tempi supplementari con qualcuno che ha fatto tante partite. Senza scordare che sabato abbiamo un'altra partita. Dei centrocampisti Matuidi è quello che potrebbe giocare di più perché domenica ha riposato".

JUVENTUS. BENATIA CEDUTO "SPERO DI TIFARE PER VOI A MADRID"

"Grazie a tutti voi, e' stato un immenso piacere! Spero di potere venire a Madrid a tifare per voi, questa Juve se lo merita". Mehdi Benatia ha risposto cosi', nella tarda serata di ieri, a un tweet della Juventus che lo saluta pubblicando un video delle sue giocate e un "Grazie di tutto".

Nella sua risposta l'ex Roma e Bayern prenota un posto da spettatore per la finale di Champions in programma a Madrid, con la speranza di vedere in campo gli ormai suoi ex compagni di squadra. Il difensore marocchino e' stato ceduto all'Al Duhail Sports Club a titolo definitivo "per un corrispettivo di 8 milioni di euro, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potra' incrementarsi sino a un massimo di 2 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni contrattuali - fa sapere la societa' bianconera -. Tale operazione non genera effetti economici significativi per Juventus".