Juventus, Allegri: "Io e Tagliavento? In Italia fanno la commedia". Juventus news

Con le polemiche "si convive" e il video sullo scambio di battute con Tagliavento in zona mista, dopo Inter-Juventus, "mi ha infastidito relativamente. Le immagini hanno confermato un episodio che non esiste. In Italia ci piace fare un po' di commedia e questa settimana e' stata una commedia lunga", spiega Massimiliano Allegri.

Juventus, 100 milioni dal Bayer Monaco per Dybala. Juventus news

Dybale 100 milioni dal Bayern Monaco per strapparlo alla Juventus? Il club bavarese punta l'attaccante bianconero. Secondo il quotidiano tedesco "Bild" La Joya e' un obiettivo dei campioni di Germania su richiesta del nuovo allenatore dei bavaresi, Niko Kovac. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a presentare un'offerta di 100 milioni di euro per il cartellino di Paulo Dybala che andrebbe ad affiancare Sandro Wagner, centravanti acquistato nella scorsa stagione e che il club intende valorizzare dandogli spazio al posto di Robert Lewandowski, bomber polacco destinato alla partenza con destinazione Madrid, sponda Real.

JUVENTUS, DYBALA E HIGUAIN AI MONDIALI DI RUSSIA 2018 CON L'ARGENTINA

Gonzalo Higuain e Paulo Dybala andranno ai Mondiali di Russia 2018. Secondo il quotidiano "Ole'" il commissario tecnico dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli, ha incontrato i due attaccanti della Juventus a Torino. Una chiacchierata di oltre 90 minuti a testa con i due giocatori per discutere di calcio con il ct e l'intero staff tecnico. Da parte dell'ex Siviglia e dei suoi collaboratori, riporta Ole', buone sensazioni e la convinzione che, nonostante gli alti e bassi dei due in nazionale, in Russia ci sara' posto per loro. Sampaoli, che oggi sara' a Milano per incontrare il milanista Biglia e l'interista Icardi, entro il 14 maggio dovra' diramare una lista di 35 pre-convocati per poi ridurla ai 23 definitivi. Nell'elenco definitivo Higuain e Dybala dovrebbero esserci.