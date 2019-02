Juventus, Allegri: "Macché crisi. Chiellini fuori 15 giorni. E Mandzukic..."

Juventus, Allegri: "Macché crisi. Chiellini fuori 15 giorni. Mandzukic rientra". JUVENTUS NEWS

"Chiellini non ha niente di grave, ma ci vorranno dieci o quindici giorni prima che sia a posto. Domani non c'è, difficilmente ci sarà col Sassuolo, poi vedremo l'evolversi della situazione". Lo ha detto un sollevato Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Parma in campionato parlando delle condizioni di Giorgio Chiellini. Poi sulla formazione di domani il tecnico ha aggiunto: "domani davanti rientra Mandzukic e devo decidere chi mettergli accanto oltre a Ronaldo. Uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa. C'è bisogno che qualcuno rifiati perché abbiamo speso tanto e c'è gente fresca che può dare un contributo importante ora che c'è grande bisogno. Al Parma devo fare i complimenti perché sta facendo un campionato importante. Complimenti a D'Aversa per quanto fatto a livello di organizzazione e di risultati, nelle ultime trasferte ha ottenuto ottimi risultati e davanti ha Inglese, Gervinho, Biabiany, gente con tecnica e velocità. Domani ci vorrà la partita giusta per riprendere il cammino".

Contro i gialloblu potrebbe giocare Martin Caceres arrivato dalla Lazio in chiusura di mercato. "Caceres è un giocatore affidabile e domani gioca in coppia con Rugani. A centrocampo chi gioca? Pjanic è pronto. Gli interni vediamo, può giocare Bernardeschi da mezz'ala sinistra, Khedira o Bentancur da mezz'ala destra, l'importante è riprendere nel migliore dei modi dopo la sconfitta di Bergamo perché servono ancora tante vittorie per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo scudetto".

"L'importante sarà riprendere subito il cammino dopo la sconfitta di Bergamo, perché manca ancora tanto per lo scudetto e bisogna tenere distante il Napoli". Lo ha ribadito il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di domani contro il Parma. "Abbiamo vinto con la Lazio e abbiamo perso lo stesso tipo di partita con l'Atalanta. Se Immobile avesse fatto il 2-0 forse avremmo perso a Roma e magari vinto a Bergamo", ha aggiunto Allegri. "A Bergamo abbiamo tirato poco così come contro la Lazio. Quando non hai Mandzukic ti manca il centravanti che occupa l'area. L'avevamo sostituito bene con gli altri vincendo le partite, poi il calcio è molto più semplice di quanto si faccia intendere. Non c'è crisi, abbiamo perso una partita che si è incastrata male. A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni e a Bergamo uguale. Vuol dire che c'è stata meno precisione. Poi a Roma c'è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0".

"La squadra oggi ha fatto un buon allenamento, ma l'avevamo fatto anche prima di Bergamo. Nell'arco di un'annata ci sta di toppare una partita. Succede spesso, anche l'anno scorso, e nelle partite di Coppa Italia avevamo avuto l'occasione di rimediare, quest'anno invece ci si è incastrata così. Vincere è sempre molto difficile, qui invece se perdi una partita c'è un'analisi di critica, ma la squadra, finora, ha fatto un po' di punti in campionato, ha passato il turno, poi siamo stati eliminati purtroppo dall'Atalanta che ha fatto una bella partita", ha aggiunto Allegri.