Juventus-Allegri: Psg offre 10 milioni. Bonucci a rischio addio

JUVENTUS, BONUCCI: OFFERTA DA CHELSEA E MANCHESTER CITY



Leonardo Bonucci resta alla Juventus o se ne va? Il pilastro della difesa bianconera ha richieste dalla Premier League: il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester Guardiola al City sono pronte a tornare alla carica dopo l'assalto fallito l'anno scorso. Dodici mesi fa Leo decise di rilanciare la sua sfida in maglia bianconera. Ora il centrale di Viterbo sarà chiamato a una nuova riflessione. "Resta l'orgoglio di avere fatto parte di questo gruppo", ha scritto il difensore della Juventus su Instagram dopo la sconfitta per 4-1 nella finale di Champions League contro il Real Madrid.

Juventus-Allegri: Psg offre 10 milioni. Le richieste del tecnico ai bianconeri



Allegri e la Juventus: lasciano o raddoppiano? E' il grande interrogativo post finale di Champions League. La verità entro 72 ore. "Resto e ci riprovo l'anno prossimo", aveva detto a caldo il tecnico bianconero dopo la sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid a Cardiff. Ma nulla sarà certo sino all'incontro - previsto entro metà settimana - tra il mister livornese e Beppe Marotta. Con il Psg minaccioso sullo sfondo.



ALLEGRI E LA JUVENTUS, IL CONTRATTO E L'EVENTUALE RINNOVO



Massimiliano Allegri è legato alla Juventus per un'altra stagione: iniziare la prossima stagione con il contratto in scadenza pare improbabile e pericoloso per entrambe le parti. Dunque, si valuterà il rinnovo e non solo. Ovviamente pesa anche il discorso legato all'ingaggio. Attualmente l'allenatore della Juventus percepisce 5,5 milioni di euro all'anno. I rumors parlano di una prossima richiesta da 8 milioni più premi a stagione.



ALLEGRI-JUVENTUS, PSG PRONTO A OFFRIRE 10 MILIONI



Nel bel mezzo del discorso legato al rinnovo di contratto con la Juventus ecco avanzare la sagoma minacciosa del Paris Saint-Germain che valuta l'addio di Unay Emery (l'ex Siviglia ha fatto flop in campionato e ha subito la storicia remuntada dal Barcellona nel durissimo 6-1 dei quarti di Champions League) ed è pronto a offrire 10 milioni netti a stagione ad Allegri. gliene offre 10.



ALLEGRI-JUVENTUS, NON SOLO RINNOVO MA CALCIOMERCATO



Il vertice Allegri-Marotta è fondamentale per rassicurare il tecnico non solo sul rinnovo di contratto, ma anche in tema di calciomercato. La Juventus per ripetersi in campionato (dove la concorrenza crescerà il prossimo anno), ma, soprattutto, per tornare all'assalto della Champions League, ha bisogno di 2-3 acquisti di primissimo livello Allegri chiede top player che aiutino la squadra a fare l'ultimo step per essere ancora più grande in Europa. Un nome caldo è quello di Nemanja Matic del Chelsea: centrocampista che Max già sognava un anno fa. In attacco il sogno è Angel Di Maria, attaccante esterno argentino del Psg che piace anche all'Inter.



ALLEGRI-JUVENTUS E... PAULO SOUSA



La volontà della Juventus pare chiarissima: rilanciare con Massimiliano Allegri. Il piano B in caso di addio dell'allenatore? Il mercato allenatori in questo momento non può offrire tantissimo (lo stesso Spalletti ormai ha trovato l'accordo con l'Inter). Paulo Sousa è sempre piaciuto alla Juventus e con Pioli alla Fiorentina sarebbe libero di firmare con la società che lo vide grande protagonista a centrocampo a metà anni '90 (con Marcello Lippi in panchiina)...