Juventus, Allegri rinnova al 2020. Allegri, lite e denunciato dai vigili

Juventus, Allegri, lite e denunciato dai vigili



Un controllo per una infrazione al codice della strada è finito con la segnalazione in procura di Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi i vigili urbani hanno denunciato l'allenatore della Juventus. Allegri era stato fermato nel centro di Torino a quel punto ci sarebbe stato alterco con la polizia municipale, come riporrta La Stampa. A danno degli agenti sarebbero volate male parole e insulti, tanto da ipotizzare un profilo di oltraggio. L'episodio, sarebbe avvenuto nei giorni che hanno preceduto la finale di Champions League persa a Cardiff con il Real Madrid e non sarebbe il primo del genere per Allegri, che nel 2010 avrebbe avuto problemi analoghi nella sua Livorno.



JUVENTUS, ALLEGRI RINNOVA FINO AL 2020



Ora è ufficiale: l'allenatore della Juventus, Massimiliano ALLEGRI, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2020. Lo ha annunciato il club bianconero in un comunicato. Il tecnico livornese è arrivato a Torino nel luglio del 2014, per sostituire Antonio Conte, e sotto la sua guida la Juventus in Italia ha vinto tre Scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, arrivando a sei tricolori consecutivi e tre Coppe nazionali una in fila all'altra: una triplice doppietta mai vista nel nostro Paese. Con ALLEGRI in panchina la Juve ha vinto 97 partite tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. In Serie A, gli 84 successi e i 17 pareggi su 114 gare si traducono in 269 punti totali, con una media di 2.36 a partita. E poi l'Europa, dove i bianconeri hanno raggiunto due finali di Champions League in tre stagioni e il quinto posto nel ranking Uefa.