Juventus, Allegri saluta con un new look. E sfuma il Psg per Max

Juventus, Allegri saluta con un new look

Massimiliano Allegri saluta la Juventus con un nuovo look: taglio deciso ai capelli, il tecnico bianconero si è presentato così all'ultima conferenza stampa della stagione.

JUVENTUS, ALLEGRI: RONALDO RIPOSA. FINIAMO IN BELLEZZA CON LA SAMPDORIA"

"Dobbiamo finire in bellezza la stagione contro una squadra che ha fatto un bellissimo campionato. Giampaolo ha confermato il lavoro fatto l'anno scorso". Conferenza stampa 'lampo' del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nell'ultimo incontro con i giornalisti da tecnico bianconero prima del match che chiuderà la stagione ufficiale dei campioni d'Italia a Marassi contro la Samp. Allegri passa poi ad annunciare la formazione che vedrà Pinsoglio tra i pali, Caceres, Rugani, Chiellini e De Sciglio in difesa. Il centrocampo sarà composto da Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereyra con davanti Dybala e Kean. "Szczesny ha avuto un problema al ginocchio e probabilmente verrà operato nelle prossime settimane -spiega il tecnico livornese-. Vi ringrazio tutti. Ronaldo non verrà, deve riposare perché ha la Nazionale ed è giusto che giochino gli altri. Alcuni sono squalificati, Cancelo e Mandzukic si sono rifatti il naso. Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno". "Spinazzola ha un problema al flessore ma domani lo valuteremo. Dobbiamo finire in bellezza contro una squadra che ha fatto un grande campionato per il quale va dato merito a Giampaolo. Poi andiamo al mare a prendere il sole, con la crema sennò mi rincoglionisco. Grazie di tutto". Conclude un sorridente Allegri che sfoggia un 'new look' con i capelli tagliati molto corti.

PSG, NIENTE ALLEGRI. TUCHEL HA RINNOVATO

Thomas Tuchel ha rinnovato con il Paris Saint-Germain fino al 2021. Il club transalpino ha annunciato oggi in un comunicato il prolungamento dell'accordo con il tecnico per un'altra stagione. Il suo rinnovo pone fine alle voci che accostavano il nome di Massimiliano Allegri al Psg. "Quest'anno Thomas ha portato un'energia fantastica nella vita quotidiana del club. I nostri tifosi lo hanno subito adottato", afferma il presidente del club transalpino, Nasser Al-Khelaifi. "Sono molto orgoglioso e felice del mio rinnovo con il Paris Saint-Germain. Ringrazio il presidente e tutto il club per la fiducia che hanno mostrano in me e nel mio staff. Questo non fa che rafforzare il mio obiettivo di portare questa squadra al top delle sue ambizioni. Sono convinto che il meglio per noi deve ancora venire", le parole di Tuchel.

JUVENTUS, ALLEGRI ALL'ULTIMA CONFERENZA PRE PARTITA DA ALLENATORE JUVE