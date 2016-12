Juventus, Allegri, violento sfogo ("Li prenderei a calci"?) dopo la Supercoppa



"Errori e stanchezza ci condannano. Riposiamo per ripartire, la strada e' ancora lunga". E' un Massimiliano Allegri molto soft sul proprio account di Twitter dopo la Supercoppa persa dalla Juventus contro il Milan a Doha. L'allenatore bianconero era sembrato di tutt'altro umore pochi minuti dopo la sconfitta contro i rossoneri. In un video che gira nella rete, divenuto virale nel giro di poco, il tecnico toscano in campo è visibilmente nervoso mentre parla (e gesticola) con Marotta e Paratici. Difficile stabilire l'oggetto dello sfogo, ma tutto fa pensare che l'allenatore ce l'avesse con qualche giocatore. "Li prenderei a calci in c...", avrebbe detto secondo qualcuno. Riferimento che potrebbe essere diretto verso qualche giocatore. Il labiale comunque è tutt'altro che chiaro. Si va molto per ipotesi...