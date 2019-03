Juventus-Atletico Madrid tv e streaming. Dove vedere i bianconeri in Champions

Juventus-Atletico Madrid, ci siamo. La notte della remuntada bianconera? Si parte dal 2-0 del Wanda Metropolitano: difficile la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ma Cristiano Ronaldo e compagni ci credono. CR7 ha già mandato un messaggio ai tifosi juventini. «Queste sono le grandi notti, quelle fantastiche: le notti di Champions», ha detto Ronaldo ai microfoni di Juventus TV. «Siamo fiduciosi e certi di fare una grande partita. Lo sono anche io: possiamo davvero vivere una notte speciale, sia sul terreno di gioco che sugli spalti», le parole di Cristiano Ronaldo. «Ai tifosi chiedo di pensare positivo, di crederci. E' possibile, ma abbiamo bisogno del loro aiuto: rendete lo stadio fantastico, e noi cercheremo di fare il massimo sul campo. Get ready to comeback!». Ecco una guida su come e dove seguire Juventus-Atletico Madrid.

Juventus-Atletico Madrid tv Sky Sport

Juventus-Atletico Madrid verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Niente diretta su Rai 1 per la partita dei bianconeri che vale la qualicazione agli quarti di finale di Champions League.

Juventus-Atletico Madrid streaming

Juventus-Atletico Madrid si potrà seguire in streaming. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita in diretta streaming su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go e Now Tv.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Koke, Rodri, Lemar; Griezmann, Morata.