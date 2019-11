JUVENTUS-ATLETICO MADRID TV IN CHIARO? JUVENTUS-ATLETICO MADRID TV E STREMING NEWS!

JUVENTUS-ATLETICO MADRID, vi spieghiamo dove vederla in tv (chiaro e pay), in streaming (chiaro e pay) e tutte le news sul pre-partita della Juventus in Champions League (comprese le probabili formazioni di bianconeri e cholconeros).

Juventus-Atletico Madrid tv e streaming: dove vedere la Juventus in Champions League

Juventus-Atletico Madrid ci siamo: si gioca alle 21 all'Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo (che torna dopo aver saltato Atalanta-Juventus) e compagni vanno all'assalto della qualificazione agli ottavi di Champions League. Cercando anche di vincere il girone in vista di un sorteggio probabilmente più morbido. Ecco una guida veloce per seguire Juventus-Atletico Madrid in tv e streaming.

Juventus-Atletico Madrid tv in chiaro su Canale 5

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmesso in tv in chiaro: Canale 5 darà la diretta del match dei bianconeri all'Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. Non solo. Mediaset racconterà anche il pre-partita della Juventus. Alle 19.45, su Canale 20, “Pressing Champions League anteprima” l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e gli inviati Francesca Benvenuti, Gianni Balzarini e Fabrizio Ferrero.

Juventus-Atletico Madrid tv pay su Sky

Juventus-Atletico Madrid sarà in diretta tv anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) ovviamente. La telecronaca sarà affidata a Compagnoni, con il commento tecnico di Marchegiani. A bordocampo invece ci saranno Guardalà e Aghemo. Sky farà anche il pre e il post partita di Juventus-Atletico Madrid: Ilaria D’Amico è la padrona di casa di “Champions League Show”, in onda martedì e mercoledì anche su Sky Sport 24. Al suo fianco il parterre di campioni composto da Alessandro Del Piero (domani), Esteban Cambiasso (mercoledì), Fabio Capello e Alessandro Costacurta. In studio anche Paolo Condò.

Juventus-Atletico Madrid streaming in chiaro su Mediaset

Juventus-Atletico Madrid sarà in live streaming in chiaro sul sito di Sportmediaset e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

Juventus-Atletico Madrid streaming SkyGo e Now Tv

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmesso in streaming su Sky Go, app per gli abbonati Sky che permetterà di seguire la gara tra bianconeri e Colchoneros su pc, tablet o cellulare. Juventus-Atletico Madrid anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Gimenez, Savic, Trippier; Lemar, Saul, Partey, Koke; Morata, Felix. All. Simeone